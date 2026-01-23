Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε με μελανιά στο αριστερό του χέρι στο Παγκόσμιο Φόρουμ Νταβός της Ελβετίας και προκάλεσε ερωτήματα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εξηγήσεις σχετικά με τη μελανιά και συγκεκριμένα είπε πως οφείλεται σε ένα μικρό χτύπημα και στη συστηματική λήψη ασπιρίνης.

«Το χτύπησα στο τραπέζι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι η μελανιά προκλήθηκε όταν χτύπησε το χέρι του σε τραπέζι κατά την παρουσίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στο Νταβός.

«Το χτύπησα στο τραπέζι. Έβαλα λίγη κρέμα, αλλά το χτύπησα», είπε, διαβεβαιώνοντας πως είναι καλά στην υγεία του.

Παράλληλα ο Λευκός Οίκος έδωσε την ίδια εξήγηση.

Η υψηλή δόση ασπιρίνης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για καθημερινή λήψη υψηλής δόσης ασπιρίνης που τον κάνει πιο επιρρεπή στις μελανιές.

«Πάρτε ασπιρίνη αν αγαπάτε την καρδιά σας, αλλά μην την παίρνετε αν δεν θέλετε λίγες μελανιές», δήλωσε. «Παίρνω τη “μεγάλη” ασπιρίνη. Οι γιατροί μού είπαν ότι δεν είναι απαραίτητο, αλλά δεν παίρνω ρίσκα».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση στο Νταβός, η μελανιά αρχικά δεν ήταν εμφανής στην αρχή της τελετής, ωστόσο έγινε πιο έντονη περίπου δέκα λεπτά αργότερα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εμφανιστεί με μελανιές στα χέρια, γεγονός που έχει πυροδοτήσει ερωτήματα για την υγεία του, ειδικά λόγω της ηλικίας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο δεύτερος γηραιότερος που έχει αναλάβει ποτέ το ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ και πρόκειται να κλείσει τα 80 τον Ιούνιο.