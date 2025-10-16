Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Στην εποχή όπου η πολιτική επικοινωνία μετριέται σε views και likes, ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου αποφάσισε να ανακοινώσει τη δημιουργία Κόμματος … με μύτη κλόουν. Όχι, δεν πρόκειται για performance art ή νέα εκπομπή του Netflix. Είναι το πρώτο πολιτικό Κόμμα που γεννήθηκε μέσα από το TikTok και βαφτίστηκε «Άμεση Δημοκρατία».

«Αυτή είναι η σημαντικότερη ανακοίνωση της ζωής μου», είπε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, σε ένα βίντεο γεμάτο ενθουσιασμό, αυτοσαρκασμό και ένα … touch Silicon Valley οράματος. Όπως εξήγησε, ο ένας χρόνος του στις Βρυξέλλες τον οδήγησε στο βαθύ συμπέρασμα ότι: «ένας ανεξάρτητος πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα μόνος του». Συνεπώς, ώρα για κόμμα. Αλλά — όχι ένα συνηθισμένο κόμμα: ένα κόμμα «πιο άμεσο, πιο δημοκρατικό».

Η «Άμεση Δημοκρατία», σύμφωνα με τον Κύπριο influencer και ευρωβουλευτή, θα λειτουργεί μέσα από ένα … app, όπου οι πολίτες θα αποφασίζουν για όλα: από τους υποψηφίους βουλευτές μέχρι το τι θα ψηφίζει το κόμμα στη Βουλή. Εν ολίγοις, πρόκειται για την πρώτη πολιτική πλατφόρμα που χρειάζεται … Wi-Fi για να λειτουργήσει η Δημοκρατία.

Το όραμα είναι φιλόδοξο: μια Βουλή όπου ο κάθε πολίτης έχει άμεσο λόγο μέσω κινητού. Ή, αν προτιμάτε, μια κοινοβουλευτική διαδικασία με push notifications. «Αυτό το πράγμα δεν ξανάγινε!», είπε με πάθος ο ευρωβουλευτής, και ειλικρίνεια, αφού παραδέχθηκε ότι «ούτε εγώ ακόμη έχω καθαρή εικόνα πώς θα το στήσουμε».

Τουλάχιστον, για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία, η ασάφεια παρουσιάζεται με διαφάνεια.

Ο Φειδίας υπόσχεται πως το νέο Κόμμα θα «δώσει ακόμη έναν μπάτσο στο σύστημα». Και πράγματι, αν μη τι άλλο, είναι μια φάπα στην πολιτική σοβαροφάνεια.

Γιατί η εικόνα ενός ευρωβουλευτή με μύτη κλόουν να μιλά για «νέα μορφή Δημοκρατίας» είναι είτε το αποκορύφωμα της πολιτικής ειλικρίνειας, είτε το σύμπτωμα μιας γενιάς που μεγάλωσε με YouTube και βαρέθηκε τα πάνελ.

Κάπου ανάμεσα στη λαϊκή συμμετοχή και στο startup pitch, ο Φειδίας καλεί «όποιον θέλει» να συμμετέχει στο εγχείρημα. Οι 56 υποψήφιοι βουλευτές του Κόμματος, λέει, θα αναδειχθούν με δημοκρατική ψηφοφορία μέσα από το app — ένας συνδυασμός πολιτικής διαδικασίας και τηλεοπτικού reality, όπου ίσως λείπει μόνο το hashtag #VoteMeMP.

Στο τέλος του βίντεο, με τη χαρακτηριστική του αμεσότητα, ο ευρωβουλευτής απευθύνεται στους ακόλουθους του: «Πείτε μου εσείς πώς να το κάνουμε, γιατί το Κόμμα αυτό θα το χτίσουμε μαζί». Είναι, με άλλα λόγια, η πρώτη πολιτική startup που λειτουργεί σε crowdsourcing mode.

Εν τέλει, ο Φειδίας Παναγιώτου ίσως να έχει δίκιο σε κάτι: το εγχείρημά του όντως θα ταράξει τα νερά. Το αν πρόκειται για κύμα ανανέωσης ή για tsunami πολιτικού σουρεαλισμού, μένει να το δείξει … το Wi-Fi σήμα της Δημοκρατίας.