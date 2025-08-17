O Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, απείλησε σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου, τη Ρωσία με επιβολή νέων κυρώσεων, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία, δύο ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, από την οποία δεν προέκυψε καμία ανακοίνωση.

«Στο τέλος, αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα υπάρξουν συνέπειες», προειδοποίησε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο NBC, εγείροντας την πιθανότητα «νέων κυρώσεων» κατά της Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σενάριο για να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό, δήλωσε σε άλλη συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή.

«Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη και απλώς συνεχιστεί ο πόλεμος, άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν κατά χιλιάδες… δυστυχώς μπορεί να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο, αλλά δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο», τόνισε ο Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην εκπομπή του CBS «Face the Nation».

«Υπάρχουν πράγματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης (σ.σ. Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα) που έχουν τη δυναμική για σημαντικές εξελίξεις, που έχουν τη δυναμική για πρόοδο», σημείωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι τα θέματα προς συζήτηση θα περιλαμβάνουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα, είπε ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.