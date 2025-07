Κατά μέτωπον επίθεση εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ στην οικονομική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και κυρίως στο πρόσφατο νομοσχέδιό του για την αύξηση της φορολογίας.

Ο μεγιστάνας της Τεχνολογίας και μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης του Τραμπ, έχει ορκιστεί να εκθρονίσει τους νομοθέτες που υποστηρίζουν το σαρωτικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον προϋπολογισμό, το οποίο έχει επικρίνει επειδή θα αυξήσει το έλλειμμα της χώρας κατά 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Κάθε μέλος του Κογκρέσου που έκανε εκστρατεία για τη μείωση των κυβερνητικών δαπανών και στη συνέχεια ψήφισε αμέσως τη μεγαλύτερη αύξηση χρέους στην ιστορία θα πρέπει να σκύψει το κεφάλι του από ντροπή», έγραψε μεταξύ άλλων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Λίγες ώρες αργότερα πρόσθεσε ότι αν «ψηφιστεί ένα παράλογο νομοσχέδιο δαπανών, το Αμερικανικό Κόμμα θα σχηματιστεί την επόμενη μέρα», υπονοώντας ότι θα προχωρήσει στην δημιουργία νέου πολιτικού σχηματισμού.

«Θα το κάνω και ας είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω σε αυτή τη Γη», λέει σε κύκλους συνεργατών του ο Μασκ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και της SpaceX ζήτησε ξανά τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος, λέγοντας ότι οι τεράστιες δαπάνες του νομοσχεδίου υποδεικνύουν «ότι ζούμε σε μια μονοκομματική χώρα – του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΧΙΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ».

«Ώρα για ένα νέο πολιτικό κόμμα που πραγματικά νοιάζεται για τον λαό», έγραψε.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!

Time for a new political party that actually cares about the people.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025