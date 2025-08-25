Η δύναμη της αμερικανικής Εθνοφρουράς που αναπτύχθηκε στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, άρχισε χθες Κυριακή το βράδυ, να φέρει όπλα, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Σώμα Εφεδρείας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, μετά την απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στείλει στην πόλη τον στρατό, για να την «καθαρίσει» από την εγκληματικότητα.

Οι περίπου 2.200 στρατιωτικοί της Ειδικής Δύναμης «άρχισαν να φέρουν τον υπηρεσιακό τους οπλισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το σώμα.

Οι στρατιωτικοί αυτοί δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν χρήση βίας, παρά μόνο «ως μέσο ύστατης προσφυγής, σε αντίδραση σε άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού», διευκρινίζεται στο έγγραφο.

Ο ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Τραμπ διατείνεται ότι η Ουάσιγκτον έχει υποστεί «εισβολή από συμμορίες» κι ότι η ανάπτυξη του στρατού είναι απαραίτητη για την «καθαρίσει».

Είχε ήδη στείλει την Εθνοφρουρά και εκατοντάδες πεζοναύτες τον Ιούνιο στο Λος Άντζελες, εν μέσω μεγάλων διαδηλώσεων, που είχαν αμαυρωθεί από επεισόδια, εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής της Κυβέρνησής του.

Οι στατιστικές της αστυνομίας της αμερικανικής πρωτεύουσας δείχνουν, αντίθετα με όσα λέει ο Τραμπ, πως τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν μεταξύ του 2023 και του 2024, ωστόσο η μείωση αυτή σημειώθηκε έπειτα από ραγδαία αύξηση, που προηγήθηκε την περίοδο μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη δημοκρατική Δήμαρχο Μέριελ Μπάουζερ πως δίνει στη δημοσιότητα «ψευδείς» στατιστικές κι απειλεί πως η ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα πάρει τον πλήρη έλεγχο της πόλης.

Οι περισσότεροι εθνοφρουροί στάλθηκαν στην Ουάσιγκτον από τους ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες στη Δυτική Βιρτζίνια, τη Νότια Καρολίνα, το Οχάιο, το Μισισιπή, τη Λουιζιάνα και το Τενεσί.

Οι έφεδροι της Εθνοφρουράς αναφέρονται στον Κυβερνήτη κάθε αμερικανικής πολιτείας και δεν μπορούν στη θεωρία να αναπτυχθούν παρά μόνο σε περίπτωση κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα φυσικής καταστροφής, κατόπιν αιτήματος του ομοσπονδιακού κράτους και με πράσινο φως του Κυβερνήτη.

Πέρα από τους στρατιωτικούς, έχουν επίσης σταλεί στην Ουάσιγκτον μέλη ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης, ιδίως της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (FBI), της Αστυνομικής Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη Μετανάστευση (ICE) και της Δίωξης Ναρκωτικών (DEA).

Εθνοφρουρά και στο Σικάγο

Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά και στο Σικάγο.

«Το Σικάγο είναι ένα χάλι», ισχυρίστηκε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, καταφερόμενος εναντίον του δημοκρατικού Δημάρχου — συνεχίζοντας τις φραστικές επιθέσεις του εναντίον αιρετών σε πόλεις, όπου κυβερνούν αντιπολιτευόμενοι. «Και θα βάλουμε τάξη εκεί πέρα, πιθανόν αμέσως μετά την Ουάσιγκτον», πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «δεν σεναριολογούμε για μελλοντικές επιχειρήσεις», τονίζοντας πάντως πως το Υπουργείο Άμυνας κάνει διαρκώς «σχεδιασμούς» και «συνεργάζεται με άλλους φορείς-εταίρους του για σχέδια, όσον αφορά την υπεράσπιση ομοσπονδιακών πόρων και του προσωπικού».

Όταν ζητήθηκε σχόλιο από το Reuters, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Τραμπ προχθές Παρασκευή.

Από την πλευρά του ο Δημοκρατικός κυβερνήτης στο Ιλινόι, ο Τζέι Μπι Πρίτσκερ, στην πολιτεία του οποίου βρίσκεται το Σικάγο, τόνισε μέσω X ότι «εδώ και καιρό συνεργαζόμαστε με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην πόλη, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, μια περίοδο συνώνυμη της δράσης κακοποιών σε διεθνές επίπεδο.

«Όμως δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», πρόσθεσε.