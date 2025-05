Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε σήμερα τη διεξαγωγή απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου την 15η Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.

«Δεν ήταν η Ρωσία που διέκοψε τις διαπραγματεύσεις το 2022. Ήταν το Κίεβο. Παρ’ όλα αυτά, προτείνουμε στο Κίεβο επανάληψη των απευθείας διαπραγματεύσεων, χωρίς προαπαιτούμενα», δήλωσε ο Πούτιν.

«Προσφέρουμε στις αρχές του Κιέβου επανάληψη των διαπραγματεύσεων από την Πέμπτη, στην Κωνσταντινούπολη», διεμήνυσε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου.

«Είμαστε αποφασισμένοι για σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Σκοπός τους είναι η εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών της σύγκρουσης, ώστε να εγκαθιδρύσουμε μια μακροπρόθεσμη, διαρκή ειρήνη με ιστορική προοπτική», σημείωσε.

«Δεν αποκλείουμε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων θα είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε σε κάποια νέα κατάπαυση του πυρός και μια πραγματική εκεχειρία, η οποία θα τηρείται όχι μόνο από τη Ρωσία, αλλά και από από την ουκρανική πλευρά και η οποία θα ήταν το πρώτο βήμα, επαναλαμβάνω, για μια μακροχρόνια βιώσιμη ειρήνη, και όχι ένας πρόλογος για την συνέχιση της ένοπλης σύγκρουσης», ανέφερε.

«Επαναλαμβάνω, η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις χωρίς καμία προϋπόθεση. Υπάρχουν στρατιωτικές ενέργειες, ένας πόλεμος, τώρα, και εμείς προτείνουμε να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις που διακόπηκαν όχι από εμάς», είπε ακόμα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι «η Ρωσία έχει επανειλημμένα προβεί σε πρωτοβουλίες κατάπαυσης του πυρός». Ποτέ δεν αρνηθήκαμε τον διάλογο με την ουκρανική πλευρά», δήλωσε.

«Οι αρχές του Κιέβου δεν ανταποκρίθηκαν σε καμία από τις προτάσεις μας για κατάπαυση του πυρός», προσέθεσε και ανέφερε που «κατά τη διάρκεια των τριών ημερών της κηρυχθείσας κατάπαυσης του πυρός, το Κίεβο έκανε 5 απόπειρες επίθεσης στα ρωσικά σύνορα. Στην περιοχή του Κουρσκ και στα σύνορά της με την περιοχή του Μπέλγκοροντ. Αυτό συνέβη ακριβώς κατά τις ημέρες της εκεχειρίας που κηρύξαμε. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν άλλες 36 επιθέσεις προς άλλες κατευθύνσεις», δήλωσε. Όπως είπε όλες αυτές οι επιθέσεις αποκρούστηκαν και «ο εχθρός υπέστη πολύ μεγάλες απώλειες».

Putin announced that Russia is ready to resume direct negotiations with Ukraine without any preconditions on May 15th in Istanbul. 🙄 pic.twitter.com/ZM2r0vUxIo

— Natalka (@NatalkaKyiv) May 10, 2025