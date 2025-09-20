Μέτρα ενίσχυσης των στρατιωτικών της δυνάμεων στη Χερσόνησο του Σινά λαμβάνει η Αίγυπτος, βλέποντας πως καραβάνια Παλαιστινίων πλησιάζουν τα σύνορά της.

Αξιωματούχος του αιγυπτιακού στρατού δήλωσε στην εφημερίδα al-Akhbar ότι «οι οδηγίες για το σχέδιο αντιμετώπισης οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης, περιλαμβάνουν να μην υπάρξουν πυρά εναντίον οποιουδήποτε Παλαιστίνιου πλησιάσει τα σύνορα, και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αποκλειστικά με βάση ανθρωπιστικά κριτήρια».

Η Αίγυπτος απειλεί με στρατιωτική κλιμάκωση ως απάντηση στον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα, σύμφωνα με όσα μετέφερε το Σάββατο ανώτερος αξιωματικός του αιγυπτιακού στρατού στην εφημερίδα al-Akhbar, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Οι πιθανές στρατιωτικές κινήσεις της Αιγύπτου θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον διπλασιασμό του αριθμού των Αιγυπτίων στρατιωτών και τη μεταφορά στρατευμάτων και αεροσκαφών στη Χερσόνησο του Σινά.

Το Κάιρο, μέσω επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν δίστασε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τις επανειλημμένες ισραηλινές αναφορές σχετικά με ισχυρισμούς ότι χρησιμοποιούνται drones για τη μεταφορά όπλων στη Χαμάς, μέσω της Αιγύπτου», σύμφωνα με όσα μετέφερε η al-Akhbar.