Το βράδυ της 13η Μαρτίου ήταν δύσκολο για τους Ιρανούς, καθώς o πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προμηνύσει τα σφοδρά χτυπήματα που θα δεχόταν το Ιράν.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας είχε προειδοποιήσει σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο ότι «θα γίνει σήμερα, ο μεγαλύτερος αριθμός των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν».

Έτσι και έγινε…

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Truth Social από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνονται οι αμερικανικές επιδρομές και οι βομβαρδισμοί στο νησί Χαργκ του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και στον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης.

Με τα stealth βομβαρδιστικά B-2 χτύπησαν στρατηγικό νησί του Ιράν. Μεγάλες εκρήξεις και μαύρος καπνός είναι ορατοί σε όλο το βίντεο.

Σε απάντηση τους οι Ιρανοί, όλο το βράδυ οι σφυροκοπούσαν τις χώρες του Κόλπου. Ακόμη, πριν από λίγη ώρα, η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη χτυπήθηκε από πύραυλο.

Ένα πλήγμα σε βάρος της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη ταρακούνησε την πρωτεύουσα του Ιράκ, με πύραυλο να χτυπά το συγκρότημα και καπνό να υψώνεται από τα κτήρια.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ζημιές, χωρίς όμως να υπάρχουν σαφείς λεπτομέρειες, ενώ δεν αποκλείεται να συμμετείχε και drone στην επίθεση.

Νησί Χαργκ: Η στρατηγική σημασία του για την οικονομία του Ιράν

Το νησί Χαργκ είναι μια έκταση 8 χιλιομέτρων στα ανοικτά των ιρανικών ακτών που είχε μείνει ανέγγιχτη κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του πολέμου με το Ιράν. Το νησί χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Από το Χαργκ διακινούνται ημερησίως μεταξύ 1,3 και 1,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αν και το Ιράν αύξησε τον όγκο σε 3 εκατομμύρια την ημέρα στα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα JP Morgan, λόγω των προειδοποιήσεων του Τραμπ για επίθεση. Επιπλέον, στο νησί βρίσκονται αποθηκευμένα 18 εκατομμύρια βαρέλια ως εφεδρεία, σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα.

Το νησί άρχισε να εξάγει πετρέλαιο το 1960 και κατασκευάστηκε για να υποστηρίξει εξαγωγές που έφταναν τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Στην κορύφωση της παραγωγής το 1976, το Ιράν έφτασε τα 6.6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Το Χαργκ φιλοξενεί 55 δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου, όπου αποθηκεύονται πάνω από 34 εκατομμύρια βαρέλια. Παρά τις επιθέσεις, οι δεξαμενές παραμένουν άθικτες και συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία φόρτωσης τάνκερ. Μια υπερδεξαμενή VLCC ολοκλήρωσε πρόσφατα φόρτωση 2 εκατομμυρίων βαρελιών στο νησί, ενώ και άλλα μικρότερα τάνκερ φορτώνονται μόλις ελλιμενιστούν στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Το νησί τροφοδοτεί φορτώνοντας αδιάκοπα τάνκερ με πετρέλαιο από την αρχή του πολέμου πριν από δύο εβδομάδες, ενισχύοντας τη σημασία του για τις εξαγωγές του Ιράν. Αν και το Χαργκ διαθέτει και θαλάσσια παραγωγή πετρελαίου, η πλειονότητα της παραγωγής προέρχεται από τις σωληνώσεις του ηπειρωτικού Ιράν, οι οποίες τροφοδοτούν τις δεξαμενές του νησιού.

Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία: