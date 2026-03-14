Το βράδυ της 13η Μαρτίου ήταν δύσκολο για τους Ιρανούς, καθώς o πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προμηνύσει τα σφοδρά χτυπήματα που θα δεχόταν το Ιράν.
Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας είχε προειδοποιήσει σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο ότι «θα γίνει σήμερα, ο μεγαλύτερος αριθμός των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν».
Έτσι και έγινε…
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Truth Social από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνονται οι αμερικανικές επιδρομές και οι βομβαρδισμοί στο νησί Χαργκ του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και στον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης.
Με τα stealth βομβαρδιστικά B-2 χτύπησαν στρατηγικό νησί του Ιράν. Μεγάλες εκρήξεις και μαύρος καπνός είναι ορατοί σε όλο το βίντεο.
Σε απάντηση τους οι Ιρανοί, όλο το βράδυ οι σφυροκοπούσαν τις χώρες του Κόλπου. Ακόμη, πριν από λίγη ώρα, η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη χτυπήθηκε από πύραυλο.
Ένα πλήγμα σε βάρος της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη ταρακούνησε την πρωτεύουσα του Ιράκ, με πύραυλο να χτυπά το συγκρότημα και καπνό να υψώνεται από τα κτήρια.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ζημιές, χωρίς όμως να υπάρχουν σαφείς λεπτομέρειες, ενώ δεν αποκλείεται να συμμετείχε και drone στην επίθεση.
Νησί Χαργκ: Η στρατηγική σημασία του για την οικονομία του Ιράν
Το νησί Χαργκ είναι μια έκταση 8 χιλιομέτρων στα ανοικτά των ιρανικών ακτών που είχε μείνει ανέγγιχτη κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του πολέμου με το Ιράν. Το νησί χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Από το Χαργκ διακινούνται ημερησίως μεταξύ 1,3 και 1,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αν και το Ιράν αύξησε τον όγκο σε 3 εκατομμύρια την ημέρα στα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα JP Morgan, λόγω των προειδοποιήσεων του Τραμπ για επίθεση. Επιπλέον, στο νησί βρίσκονται αποθηκευμένα 18 εκατομμύρια βαρέλια ως εφεδρεία, σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα.
Το νησί άρχισε να εξάγει πετρέλαιο το 1960 και κατασκευάστηκε για να υποστηρίξει εξαγωγές που έφταναν τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Στην κορύφωση της παραγωγής το 1976, το Ιράν έφτασε τα 6.6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.
Το Χαργκ φιλοξενεί 55 δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου, όπου αποθηκεύονται πάνω από 34 εκατομμύρια βαρέλια. Παρά τις επιθέσεις, οι δεξαμενές παραμένουν άθικτες και συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία φόρτωσης τάνκερ. Μια υπερδεξαμενή VLCC ολοκλήρωσε πρόσφατα φόρτωση 2 εκατομμυρίων βαρελιών στο νησί, ενώ και άλλα μικρότερα τάνκερ φορτώνονται μόλις ελλιμενιστούν στην ανατολική πλευρά του νησιού.
Το νησί τροφοδοτεί φορτώνοντας αδιάκοπα τάνκερ με πετρέλαιο από την αρχή του πολέμου πριν από δύο εβδομάδες, ενισχύοντας τη σημασία του για τις εξαγωγές του Ιράν. Αν και το Χαργκ διαθέτει και θαλάσσια παραγωγή πετρελαίου, η πλειονότητα της παραγωγής προέρχεται από τις σωληνώσεις του ηπειρωτικού Ιράν, οι οποίες τροφοδοτούν τις δεξαμενές του νησιού.
Έκρηξη έγινε σε ένα εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ
Έκρηξη έγινε νωρίς σήμερα το πρωί σε ένα εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, με τη δήμαρχο της ολλανδικής πρωτεύουσας να περιγράφει το περιστατικό αυτό, ως μία σκόπιμη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.
Η έκρηξη προκάλεσε περιορισμένη καταστροφή, δήλωσε η δήμαρχος Φέμκε Χαλσέμα στο ANP.
Πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση προς το Χαργκ
Το Πεντάγωνο εξετάζει πιθανή κλιμάκωση των επιθέσεων, τα επόμενα βήματα:
1. Προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ
2. Ένας από τους πιθανούς στόχους είναι το μικρό νησί Χαργκ, στον βόρειο Κόλπο, 22 μίλια από την ηπειρωτική χώρα του Ιράν, το οποίο χτυπήθηκε ήδη μια φορά το βράδυ της Παρασκευής.
Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ισραηλινή επιδρομή στο νότιο Λίβανο
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Τααμίρ Χαρέτ Σαϊντά, στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων.
Εκκενώνουν στην Ντόχα
Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εκκενώνει ορισμένες περιοχές ως προληπτικό μέτρο.
Η φύση της απειλής είναι ακόμη άγνωστη σε αυτό το στάδιο, αλλά το Κατάρ αναχαίτισε δύο πυραυλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί.
Φαίνεται ότι ο στόχος είναι η προστασία τόπων που φιλοξενούν οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ.
Οι πολίτες έλαβαν τηλεφωνικές ειδοποιήσεις για άμεση εκκένωση της κεντρικής συνοικίας Μουσέιρεμπ της Ντόχα, όπου βρίσκονται κοντά στα γραφεία της Google και της American Express.
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη δέχθηκε επίθεση με πύραυλο
Η Χαμάς καλεί το Ιράν να σταματήσει να «στοχοποιεί» γειτονικές χώρες
Οι παλαιστινιακές ομάδες αναφέρουν ότι, ενώ αντιλαμβάνονται το δικαίωμα του Ιράν να απαντήσει στους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς «με όλα τα διαθέσιμα μέσα σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και νόμους», η Χαμάς «καλεί τους αδελφούς μας στο Ιράν να μην στοχοποιούν γειτονικές χώρες και καλεί όλες τις χώρες της περιοχής να συνεργαστούν για να σταματήσουν αυτή την επιθετικότητα και να διατηρήσουν τους δεσμούς αδελφοσύνης μεταξύ τους».
Περισσότεροι Αμερικανοί πεζοναύτες θα σταλούν στη Μέση Ανατολή
Περισσότεροι πεζοναύτες και πολεμικά πλοία των ΗΠΑ αναμένεται να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσαν δύο αξιωματούχοι στο CBS News.
Η μονάδα που θα σταλεί με επικεφαλής το USS Tripoli αποτελείται από περίπου 5.000 ναύτες και πεζοναύτες κατανεμημένους σε διάφορα πολεμικά πλοία.
Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τις πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ σε «στάχτη»
Ο στρατός του Ιράν αναφέρει ότι οι πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές που ανήκουν σε εταιρείες που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα «καταστραφούν αμέσως και θα μετατραπούν σε «στάχτη», ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Η ανακοίνωση, την οποία μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim, ήταν «απάντηση σε δηλώσεις» του Ντόναλντ Τραμπ.
Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν «εξαλείψει εντελώς» τις ιρανικές στρατιωτικές υποδομές στο νησί Kharg και στα Στενά του Ορμούζ.
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης στην Ταμπρίζ ενόψει των προγραμματισμένων επιθέσεων
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους κατοίκους στην περιοχή της Ταμπρίζ, ενόψει μιας προγραμματισμένης αεροπορικής επιδρομής.
«Τις επόμενες ώρες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα επιχειρήσουν στην περιοχή, όπως έχουν κάνει τις τελευταίες ημέρες σε όλη την Τεχεράνη, για να χτυπήσουν στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος», αναφέρει ο στρατός σε ανάρτηση στον λογαριασμό του X στα περσικά.
«Για την ασφάλεια και την ευημερία σας, σας παρακαλούμε να εγκαταλείψετε αμέσως την περιοχή που υποδεικνύεται στον χάρτη».
Οι Ιρανοί έχουν υποσχεθεί να επιτεθούν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Ιρακινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα ελικοδρόμιο στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη χτυπήθηκε από πύραυλο.
Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν υπάρχουν θύματα ή το μέγεθος των ζημιών μέχρι στιγμής.
Ωστόσο, οι ένοπλες ομάδες στο Ιράκ, που συνδέονται με το Ιράν, έχουν δεσμευτεί να επιτεθούν σε αμερικανικές εγκαταστάσεις, ειδικά στην πρεσβεία.
Έχουν σκοπό να εκδικηθούν για τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε από αεροπορική επιδρομή ΗΠΑ-Ισραήλ την πρώτη μέρα του πολέμου.
