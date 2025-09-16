Ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι δήλωσε σήμερα Τρίτη, 16/9, ότι αν το Ισραήλ αποφασίσει να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σεβαστούν αυτή την απόφαση και δεν θα επιβάλουν όρους κατά του Τελ Αβίβ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα The Jerusalem Post στο πλαίσιο της Διπλωματικής Διάσκεψης της εφημερίδας.

«Σεβόμαστε το Ισραήλ ως κυρίαρχο έθνος. Δεν πρόκειται να πούμε στο Ισραήλ τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει, όπως δεν περιμένουμε από το Ισραήλ να μας πει τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε», δήλωσε ο Χάκαμπι όταν ρωτήθηκε πώς θα αντιδράσει η Ουάσιγκτον αν το Ισραήλ προχωρήσει στην επέκταση της κυριαρχίας του στις κατεχόμενες περιοχές, κάτι που επικριτές στο εξωτερικό περιγράφουν ως προσάρτηση, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

«Μερικές φορές το Ισραήλ μπορεί να διαφωνεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δικαίωμά του. Είναι ένα κυρίαρχο έθνος και έχει κάθε λόγο να διαφωνεί. Σεβόμαστε τον εταίρο μας».

Ο Χάκαμπι περιέγραψε τη σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ ως μοναδική σε βάθος και με εμπιστοσύνη. «Έχουμε φίλους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε συμμάχους, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε μόνο έναν πραγματικό εταίρο», είπε, επισημαίνοντας τα «επίπεδα στρατιωτικού εξοπλισμού και λογισμικού, επίπεδα συνεργασίας και επικοινωνίας, τα οποία απλά δεν υπάρχουν με καμία άλλη χώρα».

«Παραβιάζει τη συμφωνία του Όσλο» η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Αναφερόμενος σε μια πιθανή διεθνή αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους στα Ηνωμένα Έθνη, ο Χάκαμπι είπε ότι η Ουάσιγκτον προτρέπει τις κυβερνήσεις να αποφύγουν αυτή την πορεία.

«Όχι μόνο διαφωνούμε, αλλά και παροτρύνουμε έντονα τις χώρες να μην προχωρήσουν σε αυτό», είπε. «Πρώτον, παραβιάζει τη Συμφωνία του Όσλο. Είναι ένα τέχνασμα στη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα οδηγήσει πουθενά. Δεν θα δημιουργήσει ένα παλαιστινιακό κράτος».

Ο Χάκαμπι απέρριψε επίσης τον όρο «Δυτική Όχθη», χαρακτηρίζοντάς τον «ασαφή» και «αποκομμένο» από το ιστορικό πλαίσιο της περιοχής. «Δυτική Όχθη είναι ένας πολύ σύγχρονος, ασαφής όρος», είπε. «Είναι πιο ακριβές να την αποκαλούμε Ιουδαία και Σαμάρεια, όρος που χρονολογείται δύο ή τρεις χιλιάδες χρόνια πίσω, και το 80% της Βίβλου αναφέρεται στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια». Ο όρος «Ιουδαία και Σαμάρεια» είναι το όνομα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την ονομασία της περιοχής.