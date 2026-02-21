Μπορεί οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά το ενδεχόμενο σύγκρουσης παραμένει στο τραπέζι με όλα τα σενάρια να είναι πλέον ανοιχτά. Η εφημερίδα New York Times μετέδωσε την Παρασκευή ότι εκατοντάδες στρατιώτες αποχώρησαν από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, επικαλούμενη πηγές του Πενταγώνου. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση δυνάμεων και από αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα διατρέξουν μεγαλύτερο κίνδυνο, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν στην επίθεση – και όχι το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτική παρουσία και σε Ιράκ, Συρία, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Ουάσινγκτον ενισχύει ταυτόχρονα τις δυνάμεις της στην περιοχή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε στρατιωτικό χτύπημα, εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σε προχωρημένο στάδιο οι πολεμικές προετοιμασίες με το σκηνικό να θυμίζει Ιράκ

Η στρατιωτική προετοιμασία των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Δυο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι τα σενάρια περιλαμβάνουν στοχευμένες επιθέσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς και ενδεχόμενη επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, εφόσον δοθεί σχετική εντολή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέκλεισε περιορισμένο χτύπημα σε πρώτη φάση, με στόχο να σύρει το Ιράν σε συμφωνία. Πάντως, όπως έχει επισημανθεί και από αναλυτές, το σκηνικό, με την τόσο μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων θυμίζει έντονα την περίπτωση του Ιράκ το 2003, όταν υπήρξε η εισβολή των Αμερικανών τον Μάρτιο και ακολούθησε η πτώση του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν.

Προετοιμασία των ΗΠΑ για παρατεταμένη επιχείρηση μεγάλης διάρκειας

Προηγούμενη αναφορά του Reuters ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για παρατεταμένη επιχείρηση διάρκειας εβδομάδων, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις ασφαλείας και πυρηνικές υποδομές.

Οι νεότερες πληροφορίες δείχνουν ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει πιο λεπτομερής και πιο φιλόδοξος, ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος.

Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν ποια πρόσωπα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο ούτε πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αλλαγή καθεστώτος χωρίς εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση. Μια τέτοια επιλογή θα αποτελούσε σημαντική απόκλιση από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Τραμπ, ο οποίος είχε επικρίνει τις στρατιωτικές επεμβάσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ.

Ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, με πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη, ενώ βομβαρδιστικά από τις ΗΠΑ μπορούν να υποστηρίξουν εκτεταμένη αεροπορική επιχείρηση.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ ενέκρινε τη στοχευμένη εξόντωση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί το 2020, επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Το 2019, η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε επίσημα τους Φρουρούς της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση.

Αμερικανός αξιωματούχος επεσήμανε ότι ο 12ήμερος πόλεμος Ισραήλ – Ιράν ανέδειξε την αποτελεσματικότητα των στοχευμένων πληγμάτων σε ηγετικά στελέχη. Σύμφωνα με περιφερειακές πηγές, τότε σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 ανώτατοι διοικητές, μεταξύ αυτών και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Μοχάμεντ Μπαγκέρι. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι τέτοιες επιχειρήσεις απαιτούν ακριβείς πληροφορίες και αξιολόγηση των πιθανών παράπλευρων απωλειών.

Η αλλαγή καθεστώτος και το διπλωματικό παράθυρο των 15 ημερών

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αλλαγή κυβέρνησης στο Ιράν «φαίνεται πως θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», χωρίς να διευκρινίσει ποιοι θα μπορούσαν να αναλάβουν την εξουσία, λέγοντας απλώς ότι «υπάρχουν άνθρωποι».

Παραδοσιακά, η αλλαγή καθεστώτος προϋποθέτει ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει επιλέξει στο παρελθόν εναλλακτικές μεθόδους, όπως η αποστολή ειδικών δυνάμεων για την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό και το διπλωματικό ενδεχόμενο, προειδοποιώντας ότι «πολύ άσχημα πράγματα» θα συμβούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ενώ ανέφερε ότι εντός 10 έως 15 ημερών μπορεί να ληφθεί απόφαση.

Ο κίνδυνος για περιφερειακή ανάφλεξη και ενεργειακό σοκ – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα πλήξουν αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης. Οι ΗΠΑ διατηρούν εγκαταστάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Τουρκία.

Η Τεχεράνη απέστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην οποία ανέφερε ότι δεν θα ξεκινήσει πόλεμο, αλλά «σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας, το Ιράν θα απαντήσει αποφασιστικά και αναλογικά».

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Τεχεράνη θα ανταποδώσει σε περίπτωση επίθεσης, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αμερικανικών απωλειών και γενικευμένης σύρραξης, λόγω του εκτεταμένου ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου.

Οι απειλές Τραμπ για βομβαρδισμό επηρέασαν ήδη τις διεθνείς αγορές, με άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενώ ρωσικό πολεμικό πλοίο συμμετείχε σε ιρανικές ναυτικές ασκήσεις στον Κόλπο του Ομάν.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση επίθεσης, κίνηση που θα μπορούσε να διακόψει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου.

Στο διπλωματικό επίπεδο, Ιρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Τρίτη. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι συμφωνήθηκαν «κατευθυντήριες αρχές», ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε ότι παραμένουν σημαντικές διαφορές. Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει ειρηνικό χαρακτήρα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Axios: Σενάριο «συμβολικού» εμπλουτισμού

Σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται έτοιμη να εξετάσει πρόταση που θα επιτρέπει στο Ιράν «συμβολικό» πυρηνικό εμπλουτισμό, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα αφήνει καμία πιθανή οδό για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε για μεταβατική περίοδο έως την εξόντωση του Αλί Χαμενεΐ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο βαθύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Παράλληλα, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι η αμερικανική πλευρά έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου και με επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών χαρακτηρίζει «νόμιμους στόχους» αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, εφόσον δεχθεί επίθεση.

Πώς θωρακίζεται το Ιράν

Το Ιράν ενισχύει την άμυνά του και θωρακίζει στρατιωτικές τοποθεσίες, στον απόηχο και των κοινών ναυτικών ασκήσεων με τη Ρωσία στα Στενά του Ορμούζ. Δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης από τις 10 Φεβρουαρίου 2026 δείχνουν ότι η Τεχεράνη ενισχύει τις εισόδους σηράγγων στο υπόγειο συγκρότημα κοντά στο εργοστάσιο Natanz, με φρέσκο σκυρόδεμα να καλύπτει δυτικές και ανατολικές εισόδους, αυξάνοντας την προστασία από ενδεχόμενες αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με το CNN.

Στήριξη Τραμπ σε Νετανιάχου για χτύπημα στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία στα πυρηνικά

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή τo αμερικανικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο δυο καλά ενημερωμένες πηγές, αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στη Φλόριντα τον Δεκέμβριο, ότι θα υποστηρίξει τις ισραηλινές επιδρομές στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Νετανιάχου: «Όλο το εμπλουτισμένο υλικό πρέπει να φύγει από το Ιράν»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των προέδρων αμερικανικών – εβραϊκών οργανώσεων στην Ιερουσαλήμ ότι «Η πρώτη προϋπόθεση για μια συμφωνία είναι ότι όλο το εμπλουτισμένο υλικό πρέπει να φύγει από το Ιράν».

«Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ικανότητα εμπλουτισμού, δεν πρόκειται απλά για τη διακοπή της διαδικασίας εμπλουτισμού, αλλά για τη διάλυση των εξοπλισμών και των υποδομών που επιτρέπουν τον εμπλουτισμό ουρανίου», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι ζητεί μια συμφωνία για το πρόγραμμα των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, όπως και «τη διάλυση του άξονα της τρομοκρατίας που έχτισε το Ιράν», αναφερόμενος στις ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, όπως οι Χούθι στην Υεμένη, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η παλαιστινιακή ισλαμιστική Χαμάς.

«Πρέπει να υπάρξουν πραγματικές επιθεωρήσεις, ουσιαστικές επιθεωρήσεις, όχι επιθεωρήσεις έπειτα από προειδοποίηση αλλά αποτελεσματικές επιθεωρήσεις για όλα τα παραπάνω», δήλωσε, για να προσθέσει ότι «Αυτά είναι τα στοιχεία που θεωρούμε σημαντικά για την υλοποίηση της συμφωνίας».

Διεθνείς αντιδράσεις και γεωπολιτικές ισορροπίες

Η Ρωσία καλεί σε αυτοσυγκράτηση, με τον Σεργκέι Λαβρόφ να συζητά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με τον Ιρανό ομόλογό του. Ισραηλινές εφημερίδες αναφέρουν ότι το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για ενδεχόμενο πράσινο φως από τις ΗΠΑ για πλήγμα στο Ιράν.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τη στρατιωτική πίεση να αυξάνεται και τη διπλωματία να κινείται σε εύθραυστο έδαφος. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να κρίνουν αν η κρίση θα οδηγηθεί σε συμφωνία ή σε σύγκρουση.

Με πληροφορίες από New York Times, Reuters, CNN