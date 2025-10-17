Επιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Κορνάρου

Χάρη στη γρήγορη σκέψη και τα αντανακλαστικά ενός μικρού παιδιού εξιχνιάστηκε μία υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο.

Οι αστυνομικοί των Βρετανικών Βάσεων επαίνεσαν το θάρρος του αγοριού, που χρησιμοποίησε το διεθνές σήμα κινδύνου και έτσι οδήγησε στην καταδίκη του πατέρα του, που κακοποιούσε τον ίδιο και τα αδέλφια του.

Οι αστυνομικοί έλαβαν ανώνυμη πληροφορία ότι φωνές ακούγονταν από ένα σπίτι στην περιοχή της Δεκέλειας, αλλά μόλις έφτασαν στο σημείο, η οικογένεια έμεινε σιωπηλή και τρομοκρατημένη.

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύει ο Κυπριακός Τύπος, η οικογένεια, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν αποκαλυφθεί, φάνηκε να μη θέλει να συνεργαστεί. Μέχρι που οι αστυνομικοί παρατηρήσουν ότι ένα από τα τέσσερα παιδιά άρχισε να κάνει περίεργες γκριμάτσες προσώπου και σήμα κινδύνου με χειρονομίες.

Αφού αναγνώρισαν τα σήματα, ο άνδρας συνελήφθη αμέσως και τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με τον Υπαστυνόμο, Φάνο Χριστοδούλου.

Μιλώντας για την υπόθεση αυτή την εβδομάδα και μετά από ένα χρονικό διάστημα που δόθηκε στην οικογένεια για να αποδεχτεί τι συνέβη, ο Υπαστυνόμος δήλωσε: «Προφανώς αυτή ήταν μια εξαιρετικά οδυνηρή κατάσταση για την οικογένεια, η οποία θα μπορούσε πολύ εύκολα να συνεχιστεί. Χρειάστηκε μεγάλη γενναιότητα για να επικοινωνήσει το παιδί με τους αστυνομικούς μας και είμαι ανακουφισμένος που η Αστυνομία και η ομάδα που βρισκόταν στο σημείο μπόρεσε να αναγνωρίσει το σήμα κινδύνου με χειρονομίες και να μεταφέρει την οικογένεια σε ασφαλές μέρος».

Το διεθνές σήμα κινδύνου με χειρονομία γίνεται κρατώντας το χέρι πάνω, με τον αντίχειρα διπλωμένο μέσα στην παλάμη και στη συνέχεια διπλώνοντας τα τέσσερα δάχτυλα προς τα κάτω, έτσι ώστε να καλύπτουν τον αντίχειρα.