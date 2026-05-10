Με το… δάχτυλο στη σκανδάλη εκατέρωθεν συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αφού παρότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, η ένταση στα Στενά του Ορμούζ χτυπάει «κόκκινο».

Στο διπλωματικό κομμάτι, το επιτελείο Τραμπ αναμένει ακόμα την απάντηση της Τεχεράνης στη νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Παρ’ αυτά, στην πράξη το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο. Το Ιράν διεμήνυσε το Σάββατο (9/5) ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του, έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δυο ιρανικά πετρελαιοφόρα.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων θα έχει συνέπεια βαριά ανταπόδοση εναντίον κάποιου από τα αμερικανικά κέντρα στην περιοχή, καθώς και εναντίον εχθρικών πλοίων», απείλησε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή το επιτελείο ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν.

«Πύραυλοι και drones στοχεύουν τον εχθρό και περιμένουμε τη διαταγή να ανοίξουμε πυρ», πρόσθεσε ο στρατηγός Ματζίντ Μουσαβί, ο επικεφαλής των αεροδιαστημικών δυνάμεων των Φρουρών, έναν μήνα αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, αναστέλλοντας τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η απειλή των Φρουρών της Επανάστασης διατυπώθηκε την επομένη επιθέσεων μαχητικού των ΗΠΑ εναντίον δυο ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, που επιβάλλουν από τη 13η Απριλίου αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τα δυο πλοία, κενά φορτίου, «εξουδετερώθηκαν» από μαχητικό αεροσκάφος στον Κόλπο του Ομάν, μέσω του οποίου αποκτάται πρόσβαση στο στρατηγικής σημασίας Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία καίριας σημασίας, αφού σε καιρό ειρήνης από αυτή περνά το 1/5 του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Ιρανική στρατιωτική πηγή ανέφερε πως η Τεχεράνη ανταπέδωσε. Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός.

Στο άλλο θέατρο του πολέμου, τον Λίβανο, το Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, συνεχίζουν τις καθημερινές εχθροπραξίες τους παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.