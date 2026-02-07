Με μια σκηνοθετημένη, αλλά πολιτικά συμβολική κίνηση, ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, επέλεξε να φτάσει στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων των Μιλάνο-Κορτίνα, όχι με την προεδρική λιμουζίνα, αλλά με… τραμ.

Το ιστορικό τραμ του Μιλάνου, σύμβολο της καθημερινότητας της πόλης, μετέφερε τον Αρχηγό του Κράτους στο στάδιο Σαν Σίρο, σε μια εικόνα που επελέγη συνειδητά για να στείλει το μήνυμα μίας «απλής καθημερινότητας» .

Η «μυστική έκπληξη»

Η άφιξη του Ιταλού Προέδρου της Δημοκρατίας με τραμ, δεν ήταν απλώς ένα επικοινωνιακό «τρικ».

Ήταν η περίφημη «συγκλονιστική έκπληξη», η οποία δεν είχε ανακοινωθεί και κρατήθηκε «επτασφράγιστο μυστικό» από την Προεδρία της Δημοκρατίας, κάτι που, τις προηγούμενες ημέρες, προκάλεσε έντονη συζήτηση στα ιταλικά κρατικά ΜΜΕ, για το τι επρόκειτο να συμβεί.

Το «μυστικό» όμως διέρρευσε κατά κάποιον τρόπο, με τον αναπληρωτή Διευθυντή του Raisport, Auro Bulbarelli, να απομακρύνεται από την παρουσίαση της τηλεοπτικής μετάδοσης, ακριβώς επειδή είχε αφήσει υπόνοιες ότι στην τελετή θα υπήρχε «μια συγκλονιστική έκπληξη», παραβιάζοντας τη γραμμή απόλυτης μυστικότητας που είχε επιβάλει το Κουιρινάλε (σ.σ. η προεδρία της Δημοκρατίας).

Η ιταλική Προεδρία ήθελε η εικόνα να εμφανιστεί απευθείας στον αέρα, όχι ως διαρροή, αλλά ως σκηνοθετημένο πολιτικό στιγμιότυπο.

Ο Valentino Rossi στο… «τιμόνι» του τραμ

Λίγο πριν εμφανιστεί ο Ματαρέλα στο στάδιο, στις γιγαντοοθόνες του Σαν Σίρο προβλήθηκε ένα προηχογραφημένο βίντεο, γυρισμένο τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.

Σε αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανιζόταν καθισμένος μέσα στο τραμ, ανάμεσα σε απλούς επιβάτες, με οδηγό μια απρόσμενη φιγούρα: τον θρύλο του MotoGP, Valentino Rossi.

Ο Rossi, παγκόσμιο σύμβολο του ιταλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, μετατράπηκε για λίγα λεπτά σε «οδηγό τραμ της Δημοκρατίας», οδηγώντας το τραμ με τον Ματαρέλα προς το Σαν Σίρο.

Το μήνυμα ήταν σαφές: «Ιταλία, αθλητισμός, λαός και θεσμοί στο ίδιο όχημα», κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Αμέσως μετά την προβολή του βίντεο, ο Ματαρέλα έκανε τη φυσική του είσοδο στο Σαν Σίρο, όπου, στο τέλος της τελετής, επρόκειτο να κηρύξει επίσημα την έναρξη των Αγώνων.

