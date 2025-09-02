Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει περάσει τα σύνορα και βρίσκεται πλέον στην Κίνα, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, που επικαλείται το κρατικό ραδιόφωνο της Πιονγιάνγκ.

Today, #KimJongUn left #Pyongyang for #Beijing by train to participate in the Chinese celebrations of the 80th anniversary of Victory He is accompanied by Director Kim Song Nam, and Minister Choe Son Hui, among others. He was seen off by Jo Yong Won and Kim Tok Hun pic.twitter.com/muEuJJLVnA — North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) September 1, 2025

Πρόκειται για μια σπάνια επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στο εξωτερικό, καθώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 26 αρχηγούς κρατών που αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο. Η εκδήλωση πραγματοποιείται για τον εορτασμό των 80 ετών από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – μια ιστορική στιγμή που έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή.

Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο, αυτή η διπλωματική έξοδος θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα εμφανιστούν μαζί στην ίδια εκδήλωση.

Τη Δευτέρα, ο Σι και ο Πούτιν εξαπέλυσαν φραστικά πυρά κατά της Δύσης, κατά τη διάρκεια συνάντησης με ηγέτες της Ευρασίας στην πόλη Τιαντζίν, νότια του Πεκίνου.