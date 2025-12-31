Mε βίντεο απαντά το Κρεμλίνο σε όλους εκείνους που αμφισβητούν την επίθεση που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας με drones στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει έναν στρατιώτη δίπλα στα συντρίμμια ενός drone και έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

Η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε από διαφορετικές κατευθύνσεις: ορισμένα UAV πλησίασαν από τα ανατολικά μέσω των περιοχών Μπριάνσκ και Σμολένσκ, ενώ άλλα προήλθαν από τα δυτικά, ακολουθώντας τις ίδιες διαδρομές.