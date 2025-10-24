Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την προμήθεια των μαχητικών Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο «αποτελεί ένδειξη ετοιμότητας για τη Δύναμη Κρούσης στη Γάζα», ανέφεραν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όπως μετέδωσε για λογαριασμό της Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη η συνάδελφος Αριάνα Φερεντίνου, οι τουρκικές κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πώς «όταν η διαδικασία προχωρήσει στο στάδιο της υπογραφής της σύμβασης, θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις εκ μέρους μας».

Το θέμα ωστόσο φαίνεται να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, συνοδευόμενος από τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και τον αρχηγό της Βασιλικής Αεροπορίας.

Η υψηλού επιπέδου αυτή επίσκεψη εκτιμάται ότι θα συνοδευτεί από την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας για τα μαχητικά. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στις 30 Οκτωβρίου προγραμματίζεται η επίσημη επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου στην Τουρκία, γεγονός που ενισχύει τη διπλωματική κινητικότητα γύρω από την Άγκυρα.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο συμμετοχής τουρκικών στρατευμάτων στη σχεδιαζόμενη Δύναμη Κρούσης για τη Γάζα, εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας τόνισε πως «οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες να αναλάβουν οποιαδήποτε αποστολή στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου που στοχεύει στη διατήρηση της ειρήνης».

Παράλληλα, γίνεται λόγος για τη δημιουργία ενός Πολιτικοστρατιωτικού Κέντρου Συντονισμού (CMCC), που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της υπό σύσταση Δύναμης Κρούσης, καθώς και για τη συγκρότηση μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF).

Η αποστολή της τελευταίας θα περιλαμβάνει την εκτέλεση περιπολιών ασφαλείας, την προστασία κρίσιμων υποδομών, τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, τη φύλαξη συνόρων, την εκπαίδευση τοπικών δυνάμεων ασφαλείας και την εποπτεία της κατάπαυσης του πυρός.