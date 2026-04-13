Πλήθος κόσμου ξεχύθηκε στους δρόμους της Βουδαπέστης με σκοπό να πανηγυρίσει την ήττα του Όρμπαν μετά από τέσσερις συνεχόμενες θητείες και τη νίκη του Μάγιαρ στις εκλογές της Κυριακής.

Ωστόσο, υπήρξε κάποιος που ξεχώρισε αισθητά ανάμεσα στους χθεσινούς πανηγυρισμούς. Ο λόγος για τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, Ζολτ Χέγκεντους.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με τον Χέγκεντους να χορεύει ξέφρενα, γιορτάζοντας έτσι τη νίκη του Μάγιαρ στις εκλογές.

Η δημοσιογράφος του RTL, Νοέμι Ζαλαβάρι κατέγραψε σε βίντεο τον μελλοντικό υπουργό να χορεύει και στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Ο Ζολτ Χέγκεντους, το όνομα του οποίου ακούγεται για τη θέση του επόμενου υπουργού Υγείας, είναι χαρούμενος».