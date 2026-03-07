Εντός 24 ωρών αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης.

Ειδικότερα, τα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης, μετέδωσαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου, ότι η συνεδρίαση για την επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, σύμφωνα με τον κληρικό Αγιατολάχ Μοζαφαρί, μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων.

Δεν έχει ληφθεί ακόμα η απόφαση

Ο κληρικός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία επίσημη συνεδρίαση και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, όπως μετέδωσε και το SkyNews. Υπενθυμίζεται ότι η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων είναι το ανώτατο όργανο που είναι αρμόδιο να ορίσει και να απορρίψει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Το τριμελές ηγετικό συμβούλιο διακυβέρνησης του Ιράν

Σημειώνεται ότι μετά από τον θάνατο του Χαμενεΐ σχηματίστηκε εκτάκτως ένα τριμελές ηγετικό συμβούλιο για την προσωρινή διακυβέρνηση της χώρας. Το συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, τον Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ (επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας) και τον Αλιρέζα Αραφί, επικεφαλής της Μπασίτζ (παραστρατιωτική δύναμη).