Ο πρωθυπουργός της Μεγ. Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα το πρωί στο υπουργικό του συμβούλιο ότι δεν παραιτείται, ότι θα «συνεχίσει τη διακυβέρνηση» και ότι δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία διαδοχής, παρά τις μεγάλες πιέσεις που δέχεται για να παραιτηθεί.

Οι υπουργοί αποχωρούν αυτή την ώρα από την Ντάουνινγκ Στριτ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς παραιτείται ο πρώτος υπουργός της κυβέρνησης, ενώνοντας τη φωνή του με άλλους 78 βουλευτές των Εργατικών που έχουν προτρέψει τον Πρωθυπουργό είτε να αποχωρήσει αμέσως, είτε να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα εξόδου.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Στάρμερ βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού: Το κόμμα του βρίσκεται σε «ανοιχτή ανταρσία» και το ίδιο το υπουργικό του συμβούλιο είναι διχασμένο για το αν πρέπει να παραμείνει στη θέση του ή να αποχωρήσει.