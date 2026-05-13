Η πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει στη Μεγάλη Βρετανία δεν λέει να κοπάσει.

Χθες παραιτήθηκαν συνολικά τέσσερις υφυπουργοί της κυβέρνησης Στάρμερ σε ένδειξη δυσπιστίας προς το πρόσωπό του.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η παραίτηση 86 βουλευτών των Εργατικών, σε σύνολο 403, μετά τα πολύ κακά αποτελέσματα που είχε το κόμμα στις τοπικές εκλογές.

Υπουργοί της κυβέρνησης παρότρυναν τις προηγούμενες μέρες τον πρωθυπουργό Στάρμερ να παραιτηθεί, αλλά εκείνος ανακοίνωσε χθες στο υπουργικό του συμβούλιο ότι θα συνεχίσει να κυβερνά και 109 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν επιστολή στήριξης προς το πρόσωπό του.

Σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παρουσιάσει τα νομοσχέδια που σκοπεύει να καταθέσει η κυβέρνησή του στο επόμενο 12μηνο κατά τη διάρκεια «του παραδοσιακού Λόγου του Θρόνου», τον οποίο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος.

Μια τελετουργία της βρετανικής πολιτικής ζωής, αυτή η ομιλία σηματοδοτεί την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρουσιάσει τα νομοσχέδια που επιθυμεί να καταθέσει τους επόμενους 12 μήνες.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πριν την ομιλία του Καρόλου ο πρωθυπουργός πρόκειται να συναντηθεί με τον υπουργό υγείας Γουές Στρίτινγκ, το όνομα του οποίου έχει αναφερθεί ως ένας από τους κύριους εσωκομματικούς αντιπάλους του.