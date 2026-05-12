Την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ζητούν υπουργοί και βουλευτές του.

Η εξουσία του Στάρμερ φαίνεται να κλονίζεται, καθώς μέλη του υπουργικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων λέγεται ότι περιλαμβάνεται και η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, τον προέτρεψαν ιδιωτικά να προχωρήσει «σε μια αξιοπρεπή έξοδο» στον απόηχο των πολύ κακών αποτελεσμάτων στις τοπικές εκλογές.

Ωστόσο, είναι και περίπου 80 βουλευτές οι οποίοι έχουν πλέον ζητήσει δημόσια την παραίτηση του Στάρμερ.

Την ίδια στιγμή, αποχώρησαν και πέντε βοηθοί υπουργών. Ένας εξ αυτών, ο Τζο Μόρις, ήταν βοηθός του υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος θεωρείται ο «μπλερικός» υποψήφιος για την αντικατάσταση του πρωθυπουργού.

Ο βουλευτής της διπλανής εκλογικής περιφέρειας από εκείνη του Στρίτινγκ στο ανατολικό Λονδίνο περιλαμβάνεται επίσης στους «αντάρτες», πυροδοτώντας πανικό στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος ότι ο ίδιος βρίσκεται πίσω από το «πραξικόπημα».

Ο Στάρμερ θα αντιμετωπίσει την ηγετική του ομάδα στο εβδομαδιαίο υπουργικό Συμβούλιο σήμερα το πρωί, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμη στιγμή, καθώς η μάχη για την πολιτική «ψυχή» των Εργατικών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τη στιγμή που το Ουέστμινστερ βρίσκεται αντιμέτωπο με την προοπτική να εκδιωχθεί ο τέταρτος Πρωθυπουργός μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, το κόστος δανεισμού της Μεγάλης Βρετανίας σημείωσε άλμα, καθώς οι αγορές τρομάζουν από τον κίνδυνο η κυβέρνηση να διολισθήσει προς την αριστερά.

Τέλος, εκφράζονται ανησυχίες ότι ο Βασιλιάς Κάρολος θα έρθει σε δύσκολη θέση, καθώς θα πρέπει να εκφωνήσει τον Λόγο του Θρόνου (State Opening speech) για έναν «πρωθυπουργό-ζόμπι».