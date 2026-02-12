Για ένα σχέδιο – mega deal, το οποίο φαίνεται να προωθείται παρασκηνιακά από τη Ρωσία προς τις ΗΠΑ, για την επανεκκίνηση της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών, μετά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κάνει λόγο δημοσίευμα του Bloomberg.

Mega deal με στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ – Ρωσίας για ενέργεια, ορυκτά καύσιμα και σπάνιες γαίες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, γίνεται λόγος για ένα «mega deal» με δυνητικά τεράστια οφέλη και για τις δύο πλευρές, το οποίο προβλέπει στρατηγική συνεργασία των δυο χωρών σε ενέργεια, ορυκτά καύσιμα, μέταλλα και σπάνιες γαίες.

Επιπροσθέτως, προβλέπεται η επιστροφή της Μόσχας στο σύστημα διακανονισμού του δολαρίου, κάτι που θα ενίσχυε την χρηματοπιστωτική κυριαρχία της Ουάσινγκτον και αναμφίβολα θα προσέφερε στην Κυβέρνηση Τραμπ μια σημαντική νίκη.

Τα επτά σημεία του «mega deal»

Στον κεντρικό άξονα του σχεδίου που προτείνει η Μόσχα στην Ουάσιγκτον βρίσκονται επτά σημεία, σύμφωνα πάντα με τo Bloomberg.

Ειδικότερα:

• Μακροπρόθεσμα συμβόλαια στον τομέα της αεροπορίας για τον εκσυγχρονισμό του ρωσικού στόλου αεροσκαφών, με πιθανή συμμετοχή των ΗΠΑ στη ρωσική βιομηχανική παραγωγή.

• Κοινές επενδύσεις σε πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), συμπεριλαμβανομένων υπεράκτιων και δυσπρόσιτων κοιτασμάτων, με πρόβλεψη για αποκατάσταση προηγούμενων αμερικανικών επενδύσεων και ανάκτηση παλαιότερων ζημιών από αμερικανικές εταιρείες.

• Προνομιακοί όροι για την επιστροφή αμερικανικών εταιρειών στη ρωσική καταναλωτική αγορά.

• Συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έργων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

• Επιστροφή της Ρωσίας στο σύστημα διακανονισμού σε δολάρια, ενδεχομένως και για ενεργειακές συναλλαγές.

• Συνεργασία σε πρώτες ύλες όπως λίθιο, χαλκό, νικέλιο και πλατίνα.

• Κοινή προώθηση των ορυκτών καυσίμων ως εναλλακτικής στην «ιδεολογία» υπέρ του κλίματος, και στις λύσεις χαμηλών εκπομπών που ευνοούν την Κίνα και την Ευρώπη.

Το «δόλωμα» του Πούτιν στον Τραμπ

Ευρωπαϊκές πηγές, που μίλησαν στο Bloomberg, εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις παρασκηνιακές διεργασίες Μόσχας – Ουάσινγκτον και εκτιμούν ότι πρόκειται περισσότερο για ένα «δόλωμα» στον Αμερικανό Πρόεδρο, ώστε να ενταθούν οι διαιρέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης, και παράλληλα να ενταθούν οι πιέσεις προς το Κίεβο, για να αποδεχτεί μια συμφωνία βάσει του σχεδίου που προωθεί η Ουάσινγκτον με την έγκριση της Μόσχας.

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με τις φιλοδοξίες του Προέδρου των ΗΠΑ σε μια σειρά από τομείς. Πολλά από τα σημεία του, όπως παρατηρούν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αναλυτές, αποτελούν περισσότερο μακρινές υποσχέσεις, με δυνητικά εντυπωσιακά οικονομικά οφέλη, οι οποίες ωστόσο μπορούν να μην υλοποιηθούν ποτέ στο μέλλον.

Το «πακέτο Ντμίτριεφ» και ο «εφιάλτης» του Ζελένσκι

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες ότι Ρωσία και ΗΠΑ συζητούν εκτεταμένες διμερείς οικονομικές συμφωνίες ύψους 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, παράλληλα με τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι πληροφορίες για την πρόταση της Μόσχας, που ονομάστηκε από τον Ουκρανό Πρόεδρο ως «Πακέτο Ντμίτριεφ», μια αναφορά στον Κίριλ Ντμίτριεφ βασικό διαπραγματευτή του Κρεμλίνου και δεξί χέρι του Πούτιν, συγκεντρώθηκαν από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής της Ρωσίας στο σύστημα διακανονισμού σε δολάρια, αναλυτές του Bloomberg υπογραμμίζουν ότι θα πρόκειται για μια ριζική αλλαγή στην στρατηγική της Μόσχας. Μέχρι σήμερα, βασικός στόχος της Ρωσίας ήταν η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων αντί του δολαρίου, και όχι η αποκατάσταση δεσμών με το σύστημα που ηγούνται οι ΗΠΑ, καθώς η Μόσχα σε συνεργασία με το Πεκίνο είχαν φέρει στο τραπέζι των BRICS ένα σχέδιο για αποδολαριοποίηση.

Επιφυλάξεις για τις προθέσεις Πούτιν

Αξίζει να σημειωθεί ότι δυτικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, που γνωρίζουν το περιεχόμενο του εγγράφου, εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τις τελικές προθέσεις του Ρώσου Προέδρου, εκτιμώντας ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο – αν όχι απίθανο – η Μόσχα να καταλήξει σε μια ενέργεια που θα ερχόταν σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Πεκίνου.