Μεγάλη φωτιά έχει εκδηλωθεί σήμερα, Κυριακή 29 Ιουνίου, σε τρεις περιοχές της Σμύρνης. Η δασική πυρκαγιά, που ξέσπασε στα όρια των περιοχών Μεντερές και Σεφεριχισάρ, εξαπλώθηκε σε κατοικημένες περιοχές.

Πολλοί κάτοικοι προσπάθησαν να μετακινήσουν τα οχήματά τους μακριά από την περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ αρκετά από αυτά κάηκαν και αχρηστεύτηκαν. Ο Υπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας, Ιμπραήμ Γιουμακλί, έχει μεταβεί στη Σμύρνη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «εννιά μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες στη Σμύρνη, το Ντενιζλί, το Αϊντίν και τη Μανίσα. Η πυρκαγιά στη Μανίσα αντιμετωπίστηκε άμεσα, αλλά αναζωπυρώθηκε λόγω του ανέμου. Λόγω αυτής της πυρκαγιάς εκκενώθηκαν τέσσερα χωριά και δύο γειτονιές».

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως έχουν εκκενωθεί τουλάχιστον δέκα συνοικίες, μεταξύ των οποίων οι: Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü και Doğankaya.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν με ταχύτητα από 70 έως 117 χλμ./ώρα στην περιοχή επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Στην περιοχή βρίσκονται και επιχειρούν 1.113 πυροσβέστες, 122 πυροσβεστικά οχήματα, 74 υδροφόρες και 84 εκσκαφείς.

Τις τελευταίες 48 ώρες έχουν ξεσπάσει 93 πυρκαγιές στο Αϊδίνι, 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σμύρνης.

Λόγω της μεγάλης καταστροφής, η μυρωδιά του καμένου και οι στάχτες έχουν φτάσει μέχρι και σε ελληνικά νησιά, όπως η Πάτμος.

Στις 16:00, οι Αρχές προέβησαν στο κλείσιμο του αεροδρομίου Αντνάν Μεντερές, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση στην περιοχή Gaziemir.

Μέχρι και αυτή την ώρα, ακόμα δεν επιτρέπεται η απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο. Οι πτήσεις που φτάνουν στη Σμύρνη εκτρέπονται σε διαφορετικά αεροδρόμια.

