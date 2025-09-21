Περίπου 3.000 άνθρωποι σύμφωνα με την αστυνομία (άνω των 10.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές) διαδήλωσαν χθες Σάββατο στη Βιένη εναντίον της επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, καταγγέλλοντας τη «γενοκτονία» των Παλαιστινίων, ανακοίνωσε η αυστριακή αστυνομία.

The largest demonstration in Vienna to date against the genocide in Gaza. Thank you to the Palestinian community in Austria and our alliance for this important protest!

Repression no longer works, even in Austria. Stop the genocide! pic.twitter.com/TuQGXlpTGY — Shoura Hashemi (@ShouraHashemi) September 20, 2025

Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε κατόπιν καλέσματος της παλαιστινιακής κοινότητας στην Αυστρία και υποστηρίχθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία, προσέλκυσε περισσότερο κόσμο απ’ ό,τι συνήθως στο κράτος των Άλπεων, επισήμαναν πολιτικοί παρατηρητές.

Με κεντρικό σύνθημα «κυρώσεις στο Ισραήλ – σταματήστε τη γενοκτονία!», οι συμμετέχοντες αξίωσαν η κυβέρνηση της Αυστρίας να λάβει μέτρα άμεσα. «Τα κράτη που δεν προχωρούν στην επιβολή κυρώσεων γίνονται συνένοχα στη γενοκτονία προσφέροντας οικονομική και στρατιωτική συνεργασία», τόνισαν.