Συναγερμός έχει σημάνει στη Europol μετά την αποκάλυψη της απώλειας απόρρητων φακέλων, με προσωπικά δεδομένα κορυφαίων στελεχών της υπηρεσίας, από την έδρα της στη Χάγη.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το POLITICO, μια σειρά από εξαιρετικά ευαίσθητα αρχεία της αστυνομικής υπηρεσίας της ΕΕ που περιείχαν προσωπικές πληροφορίες κορυφαίων στελεχών επιβολής του νόμου εξαφανίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι.

Οι φάκελοι περιείχαν προσωπικά δεδομένα της εκτελεστικής διευθύντριας της Europol, Κάθριν Ντε Μπόλε και τριών εκ των αναπληρωτών διευθυντών, των Γιούργκεν Έμπνερ, Αντρέι Λίντα και Ζαν Φιλίπ Λεκούφ.

Numerous highly sensitive files containing the personal information of Europe's top law enforcement executives went missing last summer.

Here are some key points to know about the breach 👇

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 27, 2024