Μεγάλης κλίμακας έρευνα στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας διενεργεί η Υπηρεσία Κατά της Διαφθοράς που διαθέτει η χώρα.

Η Υπηρεσία κάνει λόγο για δωροδοκίες σε συναλλαγές που αφορούν την ουκρανική Κρατική Εταιρεία Διαχείρισης Πυρηνικής Ενέργειας Energoatom.

Το ουκρανικό Υπουργείο Ενέργειας και η Energoatom δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η Υπηρεσία, που είναι μεν κρατική, αλλά λειτουργεί ανεξάρτητα από την Κυβέρνηση, υποστήριξε σε ανακοίνωση ότι πρώην σύμβουλος του Υπουργού Ενέργειας, ο επικεφαλής ασφάλειας της Energoatom, ένας επιχειρηματίας και τέσσερις υπάλληλοι γραμματειακής υποστήριξης εμπλέκονταν σε «υψηλού επιπέδου εγκληματική οργάνωση». Κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατονομάζεται στην ανακοίνωση.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «έστησαν ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο διαφθοράς για να επηρεάσουν στρατηγικές επιχειρήσεις στον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα στην ‘Energoatom’», σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας αυτής μέσω Telegram.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι αντισυμβαλλόμενοι της Energoatom αναγκάστηκαν να καταβάλουν προμήθειες 10-15%, προκειμένου να μην μπλοκαριστούν πληρωμές για υπηρεσίες ή προϊόντα, ή να χάσουν το καθεστώς προμηθευτή που είχαν.

«Στρατηγική επιχείρηση με ετήσια έσοδα πάνω από 200 δισεκ. χρίβνια (4,79 δισεκ. δολάρια) τελούσε υπό τη διαχείριση, όχι των αρμόδιων αξιωματούχων, αλλά τρίτων, που δεν είχαν επίσημη εξουσία», σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε μια αναφορά στην Energoatom.

Τον Ιούλιο του 2025, μεγάλες διαδηλώσεις και διεθνής κριτική ανάγκασαν τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αλλάξει πορεία και να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία των δύο βασικών υπηρεσιών της χώρας κατά της διαφθοράς, ύστερα από ενέργειες της Κυβέρνησης με στόχο τον περιορισμό των εξουσιών τους.

Η πάταξη της διαφθοράς και η ενίσχυση του Κράτους Δικαίου αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα για την ένταξη του Κιέβου στην ΕΕ, κάτι που οι Ουκρανοί θεωρούν κρίσιμο για το μέλλον τους, την ώρα που αποκρούουν τη ρωσική εισβολή.

Το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από μια νέα εκστρατεία ρωσικών βομβαρδισμών αυτό το φθινόπωρο, προκαλώντας μεγάλες διακοπές στην ηλεκτροδότηση για τους καταναλωτές σε όλη τη χώρα. Η Ρωσία δεν έχει πλήξει πυρηνικούς σταθμούς, αλλά έχει πλήξει υποσταθμούς που είναι συνδεδεμένοι με αυτούς, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου