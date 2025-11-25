Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε εμπορικό πάρκο στο δυτικό Λονδίνο στην περιοχή Σάουθολ με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη για να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες

Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 25 οχήματα και δίνουν μεγάλη μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πύρινη λαίλαπα. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές με μαύρους καπνούς ναέχουν απλωθεί στον ουρανό πάνω από το πάρκο που φιλοξενεί αποθήκες, καταστήματα και εκθεσιακούς χώρους. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται κατοικίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις μέσα από το φλεγόμενο συγκρότημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ενημερωθεί να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να μην εισπνέουν τους καπνούς. Επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή έχει επηρεαστεί με τα δρομολόγια των λεωφορείων να αλλάζουν.

Πηγή: Daily Mail