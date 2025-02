Μεγάλη φωτιά σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις αεροδιαστημικής εταιρείας σε μία περιοχή της Πενσιλβάνια.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην SPS Technologies στο Jenkintown γύρω στις 9:30 μ.μ. τοπική χθες (04:30 Ελλάδος).

Σύμφωνα με μάρτυρες, πριν τη φωτιά ακούστηκε έκρηξη και φλόγες ξεπήδησαν μέσα από την αποθήκη. Το κτήριο εκκενώθηκε έγκαιρα και όλοι οι εργαζόμενοι απέφυγαν κάποιον τραυματισμό.

Σημειώνεται πως εξαιτίας της πυρκαγιάς έκλεισαν τα σχολεία και οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να πάνε σε καταφύγια.

A large fire broke out at a manufacturing site for aviation products in Pennsylvania on Monday night, engulfing the building in flames and closing nearby schools over fears of hazardous air pollution, according to officials.

The blaze started just after 9:30 p.m. Eastern at a… pic.twitter.com/goGyOvlkA8

— Melissa Hallman (@dotconnectinga) February 18, 2025