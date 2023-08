Περίπου 26.000 άνθρωποι υπολογίζεται ότι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω μιας τεράστιας πυρκαγιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Τενερίφη, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το Σάββατο.

«Προσωρινές εκτιμήσεις δείχνουν ότι περισσότεροι από 26.000 άνθρωποι μπορεί να έχουν απομακρυνθεί», έγραψαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο X, πρώην Twitter, επικαλούμενες στοιχεία απογραφής.

Σε μια ενημέρωση αργά το βράδυ της Παρασκευής, οι αρχές ανέφεραν ότι περίπου 4.500 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί λόγω της πυρκαγιάς που ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης.

Όμως οι φλόγες εξαπλώθηκαν έπειτα από μια δύσκολη νύχτα «κακοκαιρίας» που χαρακτηρίστηκε από ισχυρούς ανέμους και υψηλότερες από τις αναμενόμενες θερμοκρασίες, προκαλώντας ένα κύμα εκκενώσεων από πέντε δήμους στο βόρειο τμήμα του νησιού.

⚡🇪🇸 #Tenerife – The number of evacuees due to a fire in the Spanish Tenerife may exceed 26 thousand people – The Rescue Service of the Canary Islands.#TenerifeFire pic.twitter.com/TV3evd0cR8

