Χάος στο αεροδρόμιο Χίθροου, λόγω φωτιάς.

Η φωτιά ξεκίνησε από το τριώροφο πάρκινγκ του αεροδρομίου, το οποίο και εκκενώθηκε:

Ένα αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο πάρκινγκ του τερματικού σταθμού 3 του αεροδρομίου .

Πλάνα από το σημείο δείχνουν έντονες πορτοκαλί φλόγες να διαπερνούν την κατασκευή, με πυκνό γκρι καπνό να υψώνεται από το σημείο.

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει προβλήματα στη σήραγγα Μ4 που κατευθύνεται προς τους τερματικούς σταθμούς 2 και 3.

