Χάος στο αεροδρόμιο Χίθροου, λόγω φωτιάς.
Η φωτιά ξεκίνησε από το τριώροφο πάρκινγκ του αεροδρομίου, το οποίο και εκκενώθηκε:
Ένα αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο πάρκινγκ του τερματικού σταθμού 3 του αεροδρομίου .
Πλάνα από το σημείο δείχνουν έντονες πορτοκαλί φλόγες να διαπερνούν την κατασκευή, με πυκνό γκρι καπνό να υψώνεται από το σημείο.
Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει προβλήματα στη σήραγγα Μ4 που κατευθύνεται προς τους τερματικούς σταθμούς 2 και 3.
Earlier this morning our teams responded to a small vehicle fire in the Multi Storey Car Park for Terminal 3.
The fire was quickly extinguished. The car park is temporarily closed, which may cause some congestion on surrounding roads.
We apologise to passengers for any… pic.twitter.com/XwFAF1p4Fh
