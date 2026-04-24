Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) σε κτήριο εργοστασίου σε βιομηχανικό πάρκο στο Μάντσεστερ της Βρετανίας, με την αστυνομία να κλείνει κεντρικούς δρόμους γύρω από την περιοχή, όπως αναφέρει το BBC.

Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν τον ουρανό – Συναγερμός στις Αρχές

Πυκνές στήλες μαύρου καπνού είναι ορατές σε όλη την πόλη, με την εστία της φωτιάς να πιστεύεται ότι ξεκίνησε στην περιοχή του Τράφορντ, αν και μέχρι στιγμής τα αίτια δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην οδό Clarence Avenue στο Τράφορντ Παρκ περίπου στις 13:25 (ώρα Βρετανίας), σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Πυροσβεστικά πληρώματα από το Στρέτφορντ, το Έκλες και το Κέντρο του Μάντσεστερ κλήθηκαν στην περιοχή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι συνεργάζεται με μέλη μιας ομάδας αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών (HART).

Έκκληση Αρχών στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ υπάρχουν αναφορές για βαρέλια με χημικά και λάδια που είναι αποθηκευμένα σε κοντινή απόσταση.

Από τις Αρχές επιβεβαιώθηκε ότι αστυνομικοί βρίσκονται εκεί για να υποστηρίξουν την πυροσβεστική υπηρεσία, έχοντας επιβάλει τον αποκλεισμό αρκετών δρόμων.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που έχουν κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν αναφορές που τονίζουν ότι ο καπνός είναι ορατός σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.

Με πληροφορίες από BBC