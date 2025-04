Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Syctom, στο 17ο διαμέρισμα του Παρισιού, μεταξύ της πύλης Ασνιέρ και της πύλης Κλισύ, κοντά στο πάρκο Batignolles και το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Πυκνοί καπνοί είναι ορατοί σε όλη την περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται επί τόπου, επιχειρώντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τη φωτιά αναδύεται πυκνός γκρίζος καπνός.

Η φωτιά φαίνεται να επηρεάζει το κτίριο του κέντρου διαλογής επιλεκτικής συλλογής Paris XVII της Syctom, που βρίσκεται στην καρδιά του Clichy-Batignolles ZAC, στη λεωφόρο 39 de Douaumont.

Ο πυκνός μαύρος καπνός είναι ορατός στην άλλη άκρη της γαλλικής πρωτεύουσας, ακόμη και μέχρι τα προάστια.

Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης των εργασιών που γίνονται στο κτήριο, υπάρχει ανησυχία πως οι καπνοί ίσως είναι τοξικοί.

Πολλοί μάλιστα στα κοινωνικά δίκτυα καλούν τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο.

Σε ανάρτησή της στο X, η πυροσβεστική υπηρεσία του Παρισιού εξέδωσε προειδοποίηση για τη μεγάλη πυρκαγιά, ζητώντας από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή για να μπορέσουν να εργαστούν οι υπηρεσίες έκτακτων αναγκών.

🇫🇷 The fire in Paris is a major concern. It’s occurring at Syctom, near Porte d’Asnières, a waste disposal site, and the resulting fumes are toxic. Stay away from the area.#feu #portedasnieres #syctom #tribunal #portedeclichy https://t.co/R18Zw05bX4 pic.twitter.com/vn7mcSH2p7

— The Global Beacon (@globalbeaconn) April 7, 2025