Για «μια μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο» μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, αλλά και τους Ευρωπαίους ηγέτες.
«Ποτέ δεν έχουμε φιλοξενήσει τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα» προσθέτει στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτηση που δημοσίευσε στο Truth Social.
Από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, οι συμμετέχοντες έχουν ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε πως η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία, ούτε θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστρεψε τα βέλη του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τον για επιδεικτικά κυνικές επιθέσεις, που σκοπό έχουν να εξευτελίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες.
Το πρόγραμμα των συναντήσεων
Όπως έγινε γνωστό, ο Τραμπ πρώτα θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι και μετά τους Ευρωπαίους. Οι επτά ηγέτες που θα συναντηθούν με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι οι: Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Αλεξάντερ Στουμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το πρόγραμμα θα είναι το εξής:
- Στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) θα φτάσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες
- Στις 20:00 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι
- Στις 20:15 θα ξεκινήσει η διμερής συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι
- Στις 21:15 ο Τραμπ θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες
- Στις 22:00 θα ξεκινήσει η πολυμερής συνάντηση Τραμπ-Ευρωπαίων και Ζελένσκι
Μελόνι: Όταν προσπαθείς να οικοδομήσεις την ειρήνη και να σταματήσεις τον πόλεμο, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, λίγο μετά την άφιξή της στην Ουάσιγκτον, αναφέρθηκε στη σημερινή συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πιο αναλυτικά, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης δήλωσε:
«Είναι μια σημαντική ημέρα. Έπειτα από τρία χρόνια στα οποία η Ρωσία δεν έστελνε κανένα θετικό μήνυμα και απαιτούσε την πτώση του Κιέβου, σήμερα δημιουργούνται περιθώρια διαλόγου, διότι σημειώνεται τέλμα στην πολεμική αντιπαράθεση. Μια κατάσταση η οποία προέκυψε χάρις στο θάρρος των Ουκρανών, αλλά και στη στήριξη που, μέχρι τώρα, η Δύση παρείχε στη χώρα που δέχθηκε την επίθεση.
Πρέπει να μην το ξεχνάμε, διότι η ενότητα της Δύσης θεωρώ ότι είναι το μέσο που διαθέτουμε για να οικοδομήσουμε ειρήνη, για να εγγυηθούμε δικαιοσύνη. Η Ιταλία είναι πάντα παρούσα, όπως συνέβη τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, στηρίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κληθήκαμε να δώσουμε τη συμβολή μας σε επίπεδο προτάσεων και διπλωματίας και είμαστε ευχαριστημένοι για το ότι, αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας, το σημείο εκκίνησης είναι μια ιταλική πρόταση. Να οικοδομηθούν, δηλαδή, αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες να εμπνέονται από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
Πρέπει να εργαστούμε και άλλο, νομίζω ότι σήμερα θα γίνει σημαντική δουλειά. Όταν προσπαθείς να σταματήσεις τον πόλεμο και να οικοδομήσεις την ειρήνη, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατές λύσεις, προς εγγύηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας των εθνών μας. Η Ιταλία είναι παρούσα με όλες τις ιδέες και τις προτάσεις που απέδειξε ότι διαθέτει, στο διάστημα των τελευταίων μηνών».
Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι για τη Σύνοδο με τον Τραμπ
Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, σήμερα (18/8) και τον ενημέρωσε σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνόδου της περασμένης εβδομάδας στην Αλάσκα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγινε γνωστό από το Κρεμλίνο.
«Οι ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές μια μακροπρόθεσμης διευθέτησης της κρίσης στην Ουκρανία και συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο επί αυτού του θέματος, όπως και σε άλλα επίκαιρα διεθνή ζητήματα», αναφέρει το Κρεμλίνο σε μια ανακοίνωση.
Ο Πούτιν εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στον Μόντι για τις πρόσφατες φονικές πλημμύρες στην Ινδία.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ινδίας ανέφερε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν του τηλεφώνησε για να μοιραστεί μαζί του τις «σκέψεις» του, μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα.
«Ευχαριστώ τον φίλο μου, τον πρόεδρο Πούτιν, για το τηλεφώνημά του και επειδή μοιράστηκε τις σκέψεις του για την πρόσφατη συνάντησή του με το πρόεδρο Τραμπ στην Αλάσκα», δήλωσε ο Μόντι σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Η Ινδία τασσόταν πάντα υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης της σύρραξης στην Ουκρανία και στηρίζει όλες τις προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση» συμπλήρωσε.
«Θα χαρώ για τη συνέχιση των συνομιλιών μας τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο επικεφαλής του ινδικού κράτους.
Στην τηλεφωνική συνδιάλεξη Μόντι-Πούτιν έγινε επίσης αναφορά σε μια σειρά διμερών θεμάτων, με στόχο την ενίσχυση της «ειδικής» στρατηγικής συνεργασίας, αναφέρθηκε σε ένα δελτίο Τύπου της ινδικής κυβέρνησης.
Ρωσία: Το διυλιστήριο πετρελαίου Σιζράν διέκοψε τη λειτουργία του μετά την επίθεση από ουκρανικά drones
Το διυλιστήριο πετρελαίου Σιζράν διέκοψε την παραγωγή και την πρόσληψη αργού πετρελαίου μετά την επίθεση που υπέστη από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Παρασκευή, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές του εν λόγω κλάδου.
Η μονάδα 6 διύλισης αργού επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι επισκευαστικές εργασίες θα διαρκέσουν έως το τέλος του μήνα, ανέφεραν οι πηγές.
Η ιδιοκτήτρια του διυλιστηρίου Rosneft δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.
Ο ουκρανικός στρατός είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι έπληξε το διυλιστήριο Σιζράν στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας που βρίσκεται επί του ποταμού Βόλγα.
Ο Κόστα συγκαλεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε ότι την Τρίτη, 19 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη των ηγετών των κρατών-μελών.
Στόχος της συνεδρίασης είναι η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων στην Ουάσινγκτον, με επίκεντρο την κατάσταση στην Ουκρανία.
Στην ανάρτησή του, ο Κόστα σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εργάζεται για την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης, η οποία θα διασφαλίζει τα ζωτικά ζητήματα ασφάλειας τόσο της Ουκρανίας, όσο και της Ευρώπης.
Η σύσκεψη προγραμματίστηκε για τις 14:00 ώρα Ελλάδας.
I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today’s meetings in Washington DC about Ukraine.
Together with the US, the EU will continue working towards a lasting peace that safeguards Ukraine’s and…
— António Costa (@eucopresident) August 18, 2025
Έφτασε στην Ουάσιγκτον ο Κιρ Στάρμερ
Λίγο μετά τις 17:30 ώρα Ελλάδας, έφτασε στην Ουάσινγκτον ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.
BREAKING: Sir Keir Starmer arrives at Joint Base Andrews in Maryland ahead of today’s talks.
The PM is joining Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, and other leaders from across Europe, for meetings with Donald Trump.
— Sky News (@SkyNews) August 18, 2025
Τραμπ: Έχω βάλει τέλος σε έξι πολέμους, ξέρω τι κάνω
«Έχω βάλει τέλος σε έξι πολέμους μέσα σε έξι μήνες, ένας εκ των οποίων ήταν μια πιθανή πυρηνική καταστροφή, όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal και πολλούς άλλους που πραγματικά δεν έχουν ιδέα, να μου λένε όλα όσα κάνω λάθος στο χάος της Ρωσίας/Ουκρανίας, που είναι ο πόλεμος του “Sleepy Joe Biden”, όχι δικός μου», είπε μέσω νεότερης ανάρτησής του ο Τραμπ.
«Είμαι εδώ μόνο για να τον σταματήσω, όχι για να τον συνεχίσω. Δεν θα είχε συμβεί ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος. Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανθρώπων που τρέφουν όλες αυτές τις συγκρούσεις εδώ και χρόνια και δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν τίποτα για να τις σταματήσουν. Είναι “ΗΛΙΘΙΟΙ” άνθρωποι, χωρίς κοινή λογική, νοημοσύνη ή κατανόηση, και το μόνο που κάνουν είναι να δυσκολεύουν την επίλυση της τρέχουσας καταστροφής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Παρά όλους τους επιπόλαιους και πολύ ζηλόφθονους επικριτές μου, θα το καταφέρω — πάντα το καταφέρνω!», συμπληρώνει.
Συνάντηση Κέλογκ - Ζελένσκι ενόψει των συνομιλιών
Ο Ζελένσκι επανέλαβε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί εποικοδομητικά προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, σε ανάρτηση που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, στην Ουάσιγκτον.
«Η Ρωσία μπορεί μονάχα να εξωθηθεί προς την ειρήνη μέσω της ισχύος και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτήν τη δύναμη», έγραψε στο «Χ».
Παράλληλα, επέμεινε στην ανάγκη να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο. «Ελπίζω πως θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι πραγματικά το σημαντικότερο».
I thank @GeneralKellogg for the meeting and for the joint work with our team. President Trump invited Ukraine and other European countries to Washington today – this is the first meeting in such a format, and it is very serious.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
Ευρωπαϊκή «ασπίδα»
Η Ευρώπη επιστρέφει στη διπλωματική σκακιέρα με το μήνυμα «τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία και η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει».
Οι τρεις βασικοί στόχοι της «συνοδείας» των «προθύμων» είναι οι εξής:
- Να μην υπάρξει συμφωνία που να αγνοεί την Ευρώπη
- Να δείξουν τη στήριξη στον Ζελένσκι, αντισταθμίζοντας την εικόνα ενότητας Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα
- Να πιέσουν τον Τραμπ σε βασικές κόκκινες γραμμές που είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας, αλλά και τα εδαφικά ζητήματα
Ζελένσκι: Ο Πούτιν διεξάγει επιδεικτικά κυνικές επιθέσεις για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες
«Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τον πόλεμο που εξαπέλυσε», δηλώνει ο Ζελένσκι. «Η Ρωσία διεξήγαγε κυνικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και επίθεση κατά πετρελαϊκής μονάδας του Αζερμπαϊτζάν».
«Αυτή ήταν μία κυνική και επιδεικτική επίθεση. Γνωρίζουν ότι μία συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στην Ουάσινγκτον που θα ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου», δηλώνει ο πρόεδρος Ζελένσκι.
«Ο Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει την πίεση επί της Ουκρανίας και της Ευρώπης, καθώς και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες», δηλώνει ο ουκρανός πρόεδρος μέσω του Facebook και του Χ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τη διεξαγωγή αυτού του πολέμου.
Χωρίς Κριμαία και ΝΑΤΟ η Ουκρανία
«Η ανάκτηση της Κριμαίας ή η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι εκτός συζήτησης για την Ουκρανία», ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος και αφού έκανε λόγο για «μεγάλη μέρα αλλά και μεγάλη τιμή από πλευράς των Ευρωπαίων» τόνισε:
«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ». Την ανάρτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος, και στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, εκφράζοντας πλήρη ευθυγράμμιση.
Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να επιτρέψει στις ΗΠΑ και την Ευρώπη να δώσουν στην Ουκρανία «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα μπορούσαν «να προσφέρουν ουσιαστικά διατύπωση παρόμοια με το Άρθρο 5 για να καλύψουν μια εγγύηση ασφάλειας», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην αρχή του ΝΑΤΟ ότι μια επίθεση σε ένα μέλος είναι επίθεση σε όλα.
Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η Μόσχα συμφωνεί σε «κάποιες παραχωρήσεις» σχετικά με πέντε ουκρανικές περιοχές που ελέγχει πλήρως ή εν μέρει η Ρωσία, επιβεβαιώνοντας ότι στο επίκεντρο είναι το Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας.
Ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν ότι κατά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και Ευρωπαίων ηγετών το Σάββατο προέκυψε ότι ο Τραμπ «είναι διατεθειμένος να υποστηρίξει» το ρωσικό αίτημα για το Ντονμπάς, μια περιοχή που περιλαμβάνει τα Ντόνετσκ και Λουχάνσκ.