Για «μια μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο» μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, αλλά και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Ποτέ δεν έχουμε φιλοξενήσει τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα» προσθέτει στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτηση που δημοσίευσε στο Truth Social.

Από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, οι συμμετέχοντες έχουν ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε πως η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία, ούτε θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστρεψε τα βέλη του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τον για επιδεικτικά κυνικές επιθέσεις, που σκοπό έχουν να εξευτελίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Όπως έγινε γνωστό, ο Τραμπ πρώτα θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι και μετά τους Ευρωπαίους. Οι επτά ηγέτες που θα συναντηθούν με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι οι: Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Αλεξάντερ Στουμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το πρόγραμμα θα είναι το εξής:

Στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) θα φτάσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Στις 20:00 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι

Στις 20:15 θα ξεκινήσει η διμερής συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Στις 21:15 ο Τραμπ θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες

Στις 22:00 θα ξεκινήσει η πολυμερής συνάντηση Τραμπ-Ευρωπαίων και Ζελένσκι