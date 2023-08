Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης σε αποθήκη στο προάστιο Οντιντσόβο της ρωσικής πρωτεύουσας, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το κέντρο της Μόσχας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται πληροφορίες του TASS.

Η φωτιά είχε εξαπλωθεί σε έκταση 2.000 τ.μ. γύρω στα μεσάνυχτα, ενώ σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται μια τεράστια στήλη καπνού να έχει υψωθεί στον ουρανό της περιοχής.

Fire in Odintsovo near Moscow

Russian media publish video of massive fire in Odintsovo, near Moscow. the “warehouse” is on fire. Residents report explosions. pic.twitter.com/qu4beQJ1UJ

— destroyed (@22ukr) August 10, 2023