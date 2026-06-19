Οι αρχές ανακοίνωσαν πως απομακρύνουν εσπευσμένα παιδιά και εκπαιδευτικούς σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο βόρειο Τόκιο όπου ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία.

Το κτήριο εκκενώθηκε με την βοήθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, από μαθητές, καθηγητές και λοιπό προσωπικό. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, 8 μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ανέφεραν η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Elementary school in Tokyo catches fire. Video captured by neighbor shows teachers and children waiting for rescuers on the balcony of the burning building. pic.twitter.com/WbZfiW26h5 — 🇮🇷🇵🇸🇯🇵 Thoton Akimoto (@AkimotoThn) June 19, 2026

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού, κατά τις ίδιες πηγές, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το φλεγόμενο κτήριο.