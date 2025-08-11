Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στα Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε από την περιοχή Κεπέζ ενώ χρειάστηκε να απομακρυνθούν περίπου 80 άτομα διά θαλάσσης.

Η ένταση της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και απειλούνται πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή Γκιουζελγιαλί στα Στενά των Δαρδανελίων.

Çanakkale’de çıkan yangının Havadan görüntüleri ! Yaktınız ,Yıktınız, güzel olan ne varsa yok ettiniz , Ama bu Ülkeyi yok edemiyeceksiniz !!! #Çanakkaleyanıyor #Yangın #SONDAKİKA pic.twitter.com/wgeFl5JwTF

