Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στα Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε από την περιοχή Κεπέζ ενώ χρειάστηκε να απομακρυνθούν περίπου 80 άτομα διά θαλάσσης.
Çanakkale yanıyor gündemden düşürmeyelim lütfen #CANAKKALEYANIYOR pic.twitter.com/YIYsRlMA5u
— joye (@joyejooye) August 11, 2025
Η ένταση της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και απειλούνται πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή Γκιουζελγιαλί στα Στενά των Δαρδανελίων.
Çanakkale’de çıkan yangının Havadan görüntüleri ! Yaktınız ,Yıktınız, güzel olan ne varsa yok ettiniz , Ama bu Ülkeyi yok edemiyeceksiniz !!! #Çanakkaleyanıyor #Yangın #SONDAKİKA pic.twitter.com/wgeFl5JwTF
— ꜱᵢ៳ₐ𝑦 𝑔üԼ 🐾 (@SimaySimaygul) August 11, 2025
Çanakkale Güzelyalı’da yangın şiddetini artırıyor. Vatandaşlar tahliye ediliyor. #çanakkaleyanıyor pic.twitter.com/yYbzx3Ellz
— mühendisyen (@muhendisyenn) August 11, 2025
Çanakkale’ye acil destek. pic.twitter.com/r5UUtvsCQ6
— İlber Ortaylı (@ILBERORTAYLIGSU) August 11, 2025
Çanakkale Belediye Başkanı çıkan #yangın için acil ve etkin müdahale çağrısında bulundu!
Çanakkale Güzelyalı Dardanos mevkisinde evler ve insanlar risk altında. İnsanlar sesini duyurmak istiyor.
Elden ele yetkililere iletelim! #ÇanakkaleYanıyor
— Av. Cemil Çiçek (@avcemilcicek94) August 11, 2025
#ÇanakkaleYanıyor
Bölgeye acil destek! Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler yerleşim yerlerini sarmış durumda. Evler, arabalar kül oldu!
Tüm Çanakkalelilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Bugün Çanakkale’de yaşanan, sadece ağaçlar ve binaların yanması değil,… pic.twitter.com/Qgkxz1hmVK
— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) August 11, 2025
Διεκόπη μερικώς η ναυσιπλοΐα στα στενά, ενώ οι Αρχές δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπου, που απειλεί ήδη με αποτέφρωση συγκροτήματα με πολυτελείς κατοικίες.