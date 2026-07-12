Πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα της Κυριακής στο δάσος του Φοντενεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού, είναι «εξαιρετικά σφοδρή» και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα, προερχόμενα από τη νότια Γαλλία, θα αναπτυχθούν για την κατάσβεσή της, έγινε γνωστό από πυροσβέστες.

#Incendie | Le feu ronge encore la forêt de Fontainebleau sur la commune du Vaudoué. Les sapeurs-#pompiers toujours pleinement engagés appuyez par des moyens aériens.

– Évitez le secteur du Vaudoué

– Différez vos déplacements

– Appelez les sapeurs-pompiers UNIQUEMENT en cas… pic.twitter.com/g04QoBvjX2 — Pompiers de France (@PompiersFR) July 12, 2026

Les images de l’impressionnant incendie en Seine-et-Marne, à proximité de la commune d’Arbonne-la-Forêt pic.twitter.com/4M72oxVYnn — BFM (@BFMTV) July 12, 2026

Αυτή η ανάπτυξη των πυροσβεστικών αεροπλάνων στην περιφέρεια του Παρισιού γίνεται «για πρώτη φορά», δήλωσε από την πλευρά του ο αντισυνταγματάρχης Ερίκ Μπροκαρντί, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Γαλλίας.

🔥 #Feu de végétation en cours commune de Noisy-sur-École [Seine-et-Marne – 77] 🚒 40 sapeurs-pompiers sont mobilisés

__ 📸 Sylvie Du Angassac 🚫Évitez le secteur

🚒Facilitez l’accès aux secours#incendie #FeuxDeForêt #NoisySurEcole #SeineEtMarne pic.twitter.com/RrI2bw1NeT — Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 12, 2026

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε προς την κατεύθυνση της κοινότητας του Νουαζί-συρ-λ’Εκόλ, έχει κάψει δεκάδες στρέμματα, διευκρινίσθηκε από εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα θα ενισχύσουν επίσης τις προσπάθειες κατάσβεσης.

🔴🇫🇷 FLASH INFO – Vu du ciel, l’incendie d’Achères-la-Forêt (Seine-et-Marne) révèle l’ampleur impressionnante du sinistre. pic.twitter.com/6oyVXzjmk5 — Media Express (@media_express_e) July 12, 2026

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στον αυτοκινητόδρομο A6, που συνδέει το Παρίσι με τη Λιόν και τη νοτιοανατολική Γαλλία, ενώ προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας που συνδέουν το Παρίσι με τη Λιόν, έκανε γνωστό ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.