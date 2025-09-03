Η Κίνα πραγματοποίησε σήμερα τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην ιστορία της, σε μια επίδειξη αυξανόμενης στρατιωτικής ισχύος και γεωπολιτικής επιρροής, την ώρα που ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιχειρεί να παρουσιάσει το Πεκίνο ως τον εγγυητή μιας νέας, μετα-αμερικανικής διεθνούς τάξης.

Πλαισιωμένος από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Σι εμφανίστηκε να περπατά στο κόκκινο χαλί για να λάβει θέση στην εξέδρα της πλατείας Τιενανμέν, στο κέντρο του Πεκίνου, για τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ήττα της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φορώντας κοστούμι τύπου Μάο Τσε Τουνγκ, ο Σι υποδέχθηκε περίπου 24 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, κυρίως από μη δυτικές χώρες. Ανάμεσά τους και ο Ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο, του οποίου η παρουσία προκάλεσε έκπληξη, λόγω των έντονων αντιδράσεων που έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της χώρας του.

Ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη», κατά τη διάρκεια ομιλίας του κατά την έναρξη της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε.

«Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Περισσότεροι από 50.000 θεατές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Τιενανμέν για να παρακολουθήσουν την 70λεπτη παρέλαση, η οποία περιλάμβανε αεροπορικές επιδείξεις, στρατιωτικά αγήματα και την παρουσίαση προηγμένων οπλικών συστημάτων, όπως υπερηχητικοί πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άρματα μάχης.

Η σχολαστικά οργανωμένη παρέλαση για την “Ημέρα της Νίκης” έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική “America First” του Ντόναλντ Τραμπ και οι εμπορικές διενέξεις έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους παραδοσιακούς συμμάχους τους.

Αντιδράσεις από τον Τραμπ

Την ώρα που ξεκινούσε η παρέλαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social: «Παρακαλώ μεταφέρετε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Ωστόσο, σε δηλώσεις του νωρίτερα, υποστήριξε πως δεν θεωρεί την παρέλαση πρόκληση και τόνισε τη «πολύ καλή σχέση» που έχει με τον Σι.

Η παρέλαση αποτέλεσε την κορύφωση εβδομάδων προετοιμασιών, με κλείσιμο δρόμων και σχολείων στο Πεκίνο και νυχτερινές πρόβες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο Σι επρόκειτο να επιθεωρήσει τα στρατεύματα και να εκφωνήσει ομιλία από την Πύλη της Ουράνιας Γαλήνης, κάτω από το εμβληματικό πορτρέτο του Μάο.

Το όραμα του Σι για μια νέα παγκόσμια τάξη

Ο Σι έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως σημείο καμπής για την «μεγάλη αναγέννηση του κινεζικού έθνους» — από ταπεινωμένο θύμα της ιαπωνικής εισβολής σε οικονομική υπερδύναμη.

Στην ομιλία του αναμένεται να τονίσει τη συμβολή της Κίνας και της Σοβιετικής Ρωσίας στη νίκη κατά του φασισμού και την κατοχύρωση της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στο περιφερειακό συνέδριο για την ασφάλεια, ο Σι παρουσίασε το όραμά του για μια νέα παγκόσμια τάξη βασισμένη στην «αντίσταση στον ηγεμονισμό και την πολιτική ισχύος» – με σαφείς αιχμές προς τις ΗΠΑ και την πολιτική των δασμών του Τραμπ.

Ο Πούτιν αξιοποίησε την ευκαιρία για να ενισχύσει τις ενεργειακές συμφωνίες με την Κίνα, ενώ ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναζητά στήριξη για το απαγορευμένο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Κιμ συμμετείχε για πρώτη φορά σε πολυμερές γεγονός αυτού του επιπέδου, ενώ είναι ο πρώτος Βορειοκορεάτης ηγέτης που παρίσταται σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση μετά από 66 χρόνια. Μαζί του, για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο, και η κόρη του Τζου Αε, που θεωρείται πιθανή διάδοχός του.

Για την επιτυχή διοργάνωση, το Κομμουνιστικό Κόμμα κινητοποίησε δεκάδες χιλιάδες μέλη και εθελοντές για την επιτήρηση οποιασδήποτε πιθανής κοινωνικής αναταραχής.

«Ο πρόεδρος Σι θα αξιοποιήσει την παρέλαση για να δείξει ότι έχει τη στρατιωτική υποστήριξη ξεκάθαρα με το μέρος του», σχολίασε ο αναλυτής Γουέν-Τι Σουνγκ του Atlantic Council.