Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ένας τραγικός και αιφνίδιος θάνατος ενός 12χρονου παιδιού, που συμμετείχε σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι μέσω διαδικτύου, εγείρει όχι μόνο ερωτηματικά, αλλά αναδεικνύει με σκληρό τρόπο τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο ίντερνετ, ειδικά για μικρά παιδιά και εφήβους, μερικά από τα οποία έχουν χάσει τη ζωή τους, ακολουθώντας οδηγίες ασυνείδητων ανθρώπων ή συμμετέχοντας σε άκρως επικίνδυνα παιχνίδια.

TikTok warning as boy, 12, dies in horrifying ‘chroming’ trend and secret teen emoji codehttps://t.co/NfWZsIUEBR pic.twitter.com/ta3RzSqYiq — Daily Star (@dailystar) October 23, 2025

Ένας 12χρονος μαθητής στη Μεγάλη Βρετανία, ο Oliver Gorman, έχασε τη ζωή του, συμμετέχοντας σε μια επικίνδυνη διαδικτυακή «πρόκληση» στο TikTok, γνωστή ως «chroming».

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το παιδί ακολουθώντας οδηγίες, εισέπνευσε αέριο από αποσμητικό, μια πράξη που μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα.

An inquest into the death of young schoolboy Oliver Gorman was told he had been ‘very distressed’. pic.twitter.com/LAnKORTp2J — Daily Express (@Daily_Express) October 24, 2025

Η μητέρα του, Clare Gillespie, απηύθυνε δραματική προειδοποίηση προς τους γονείς, επισημαίνοντας τη νέα αυτή επικίνδυνη τάση στα κοινωνικά δίκτυα, όπου οι νέοι εισπνέουν αεροζόλ για να νιώσουν στιγμιαία ευφορία, μια πρακτική γνωστή και ως «huffing».

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας για τον θάνατο του παιδιού, το δικαστήριο του Μάντσεστερ Σάουθ Κορνέρ, ενημερώθηκε ότι ο Όλιβερ είχε πέσει θύμα λεκτικού εκφοβισμού για την εμφάνισή του, αν και διατηρούσε έναν σταθερό κύκλο φίλων και ήταν γενικά ένα ζωηρό παιδί.

Boy, 12, dies after ‘TikTok challenge’ tragedy in his bedroom https://t.co/bq8yHm3PkE — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) October 23, 2025

Η μητέρα του, που πλέον ζει στο Σρούσμπερι, αποκάλυψε πως βρήκε παράξενα emoji στον λογαριασμό του στο TikTok, τα οποία είχε δει και στη σειρά του Netflix Adolescence.

«Δεν ξέρω αν το έκανε για να ξεφύγει. Ως μητέρα, με πονάει αφάνταστα. Δεν πιστεύω ότι ήθελε να βλάψει τον εαυτό του, νομίζω πως ήταν ένα τραγικό λάθος», ανέφερε συγκινημένη η Clare.

Η οικογένεια έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Oliver’s Awareness», με στόχο να ευαισθητοποιήσει γονείς και νέους για τους κινδύνους των διαδικτυακών προκλήσεων, της εισπνοής διαλυτικών και του σχολικού εκφοβισμού.

Schoolboy, 12, died after ‘TikTok challenge’ tragedy in his bedroom https://t.co/qvWvhStSMu — Liverpool Echo (@LivEchonews) October 24, 2025

«Ήταν ένα γλυκό, υπέροχο παιδί. Θέλω να μάθουν όλοι πόσο επικίνδυνα μπορεί να αποβούν αυτά τα «παιχνίδια», κατέληξε η μητέρα του 12χρονου.

Πηγή: Daily Star