Σοβαρή διακοπή λειτουργίας στο Google Cloud προκάλεσε προβλήματα σε εκατοντάδες ιστοσελίδες και εφαρμογές, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τραπεζικές υπηρεσίες, τη Royal Mail και την πλατφόρμα ακινήτων Rightmove.

Το πρόβλημα ξεκίνησε περίπου στις 07:00 ώρα Βρετανίας, με τη Google να επιβεβαιώνει ότι επηρεάζεται η περιοχή του Λονδίνου και ειδικότερα το data center europe-west2.

Προβλήματα σε πολλές υπηρεσίες

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα αρκετές online υπηρεσίες να παρουσιάσουν δυσλειτουργίες ή προσωρινές διακοπές, καθώς πολλές εταιρείες βασίζονται στις υποδομές του Google Cloud για τη λειτουργία των εφαρμογών και των ιστοσελίδων τους.

Μεταξύ των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν βρίσκονται τραπεζικές εφαρμογές, η Royal Mail και το Rightmove, ενώ αναφορές για προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες πλατφόρμες.

Τι αναφέρει η Google

Σε ενημέρωση που αναρτήθηκε στη σελίδα Cloud Status, η Google ανέφερε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα σε πολλαπλές υπηρεσίες στην περιοχή europe-west2.

«Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με πολλαπλές υπηρεσίες στο europe-west2», σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Google πρόσθεσε ότι η ομάδα μηχανικών της συνεχίζει να διερευνά το περιστατικό, προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία και να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των επηρεαζόμενων υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο το data center του Λονδίνου

Το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με το κέντρο δεδομένων της Google που εξυπηρετεί την περιοχή του Λονδίνου.

Η εταιρεία δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς προκάλεσε τη βλάβη ή πόσο χρόνο θα χρειαστεί για την πλήρη αποκατάσταση.

Η διακοπή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πόσο εξαρτημένες είναι πολλές ψηφιακές υπηρεσίες από μεγάλες υποδομές cloud, καθώς ένα πρόβλημα σε μία μόνο περιοχή μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων και εφαρμογών.