Συνέντευξη: Χρήστος Μαζάνης

Tην άποψη ότι «μια στρατιωτική επέμβαση μεγάλης κλίμακας στο Ιράν από τις ΗΠΑ αυτή την περίοδο θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα» στην ευρύτερη περιοχή εξέφρασε μιλώντας στην διαδικτυακή τηλεόραση του Zougla.gr o καθηγητής Γεωπολιτικής και Στρατιωτικών Τεχνολογιών στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κώστας Γρίβας.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, «το καθεστώς του Ιράν αυτή τη στιγμή έχει εσωτερικά σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και οικονομικά, αλλά όταν παρεμβαίνεις στα εσωτερικά με εμφανή τρόπο τότε υπάρχει ο κίνδυνος συσπείρωσης, δηλαδή το αποτέλεσμα να είναι ακριβώς αντίθετο».

«Πιο συγκεκριμένα», συνεχίζει «μπορεί να δούμε να πέσει το καθεστώς Χαμενεΐ και να έρθει ένα άλλο καθεστώς πιο σταθερό απέναντι στης ΗΠΑ αλλά και στο Ισραήλ όπου να ηγούνται εκ νέου οι Φρουροί της Επανάστασης».

Παράλληλα υποστηρίζει πως «η εξέγερση στο Ιράν που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες δεν φέρεται να είναι κάποιο αποτέλεσμα “υπόγειων” προσπαθειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ ή άλλων δυνάμεων αλλά φέρεται πως τα συσσωρευμένα προβλήματα ετών στη χώρα αυτή αποτέλεσαν τη σπίθα», εξηγώντας αναλυτικά ποια είναι αυτά.

Επιπλέον τονίζει πως «το ενδεχόμενο οι ξένες δυνάμεις να εκμεταλλεύονται την κατάσταση τώρα γιατί θέλουν να αλλάξει το καθεστώς είναι πολύ πιθανό αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός που θα αναλάβει τη χώρα τελικά θα είναι φιλοαμερικανός η φιλοϊσραηλινός».

Ερωτηθείς για την υπόθεση πως ο επόμενος ηγέτης του Ιράν μπορεί να είναι ο Ρεζά Παχλαβί, ο καθηγητής εκφράζει επιφυλάξεις, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους.

Ο Διευθυντής του Τομέα Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων κατά τη διάρκεια της εκπομπής τοποθετείται και για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης από τις ΗΠΑ, όχι όπως αυτή πριν από λίγους μήνες, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου πως «εάν γίνει με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δούμε αντίδραση και από άλλες μεγάλες δυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ρωσία».

