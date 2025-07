Την παραίτηση του υπέβαλε σήμερα(21/7) ο υπεύθυνος του δήμου για την πολεοδομική ανάπλαση στο Μιλάνο Τζανκάρλο Τανκρέντι

Ο δήμαρχος του Μιλάνου Μπέπε Σάλα ανακοίνωσε σήμερα(21/7) ότι δεν παραιτείται, μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο παράνομης δόμησης στην ιταλική συμπρωτεύουσα.

Για την όλη αυτή υπόθεση οι δικαστικοί της ιταλικής συμπρωτεύουσας έχουν εκδώσει 74 κλήσεις σε απολογία, με κύριες κατηγορίες τη διαφθορά και την άσκηση αθέμιτων πιέσεων. Η έγκριση των αδειών για να οικοδομούνται νέοι ουρανοξύστες φέρεται να γινόταν, συχνά, με συνοπτικές διαδικασίες. Ακόμη και με βεβαιώσεις στις οποίες οι οικοδομικές εταιρίες αναφέρονταν σε απλή ανακαίνιση παλαιότερων κτιρίων.

For the past decade Milan has been in the grip of an extraordinary property boom. Now, a sprawling corruption probe into the city’s real estate industry threatens to cast a shadow over Italy’s financial capital. https://t.co/gbOjBCh9eO

— Bloomberg (@business) July 19, 2025