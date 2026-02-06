Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Θλίψη επικρατεί στην Τουρκική παροικία της Γερμανίας μετά τη δολοφονία του τουρκικής καταγωγής ελεγκτή εισιτηρίων στον γερμανικό σιδηρόδρομο Σερκάν Σ.

Ένας 26χρονος Έλληνας που διέμενε μόνιμα στο Λουξεμβούργο, τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου επειδή δεν είχε εισιτήριο το βράδυ της Δευτέρας 2/2. Ο 26χρονος διέμενε μόνιμα στο Λουξεμβούργο.

Ο ελληνικής καταγωγής 26χρονος δεν έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο, ούτε είχε απασχολήσει μέχρι σήμερα τη γερμανική αστυνομία, ενώ ταξίδευε μόνος του .

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στο τρένο που είχε μόλις αναχωρήσει από τον σταθμό Landstuhl, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, με προορισμό το Χόμπουργκ.

Ο 36χρονος, εργαζόμενος εδώ και πάνω από 15 χρόνια στην Deutsche Bahn, προέβη σε έλεγχο εισιτηρίων σε μια παρέα τεσσάρων ατόμων, όταν διαπίστωσε ότι ένας εξ αυτών δεν είχε έγκυρο εισιτήριο. Όταν του ζητήθηκε να αποβιβαστεί, ο 26χρονος ξεκίνησε αιφνίδια και βίαιη επίθεση, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο κεφάλι.

Ο Σερκάν Σ. κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι και, παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων του, επιβατών και των διασωστών που ήρθαν λίγο μετά, εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Χόμπουργκ, όπου τελικά υπέκυψε από εγκεφαλική αιμορραγία την Τετάρτη 4/2, το πρωί.

Η οικογένεια και ο πατέρας

Ο Σερκάν ήταν πατέρας δύο παιδιών, του 13χρονου Ερντάλ και του 11χρονου Αλί-Εκμπέρ, τα οποία μεγάλωνε μόνος του. Τα παιδιά του έφτασαν στο νοσοκομείο μόλις πληροφορήθηκαν την επίθεση και πέρασαν μαζί του τις τελευταίες του στιγμές δίπλα του πριν αυτός εκπνεύσει.

Η τραγωδία έγινε ακόμη πιο δραματική όταν ο πατέρας του Σερκάν υπέστη καρδιακό επεισόδιο μόλις ενημερώθηκε για τον ξυλοδαρμό του γιου του και νοσηλεύθηκε για δύο ημέρες, αν και πλέον έχει λάβει εξιτήριο.

Mehr als tausend Menschen versammelten sich in Ludwigshafen. Sie nahmen an dem Totengebet für Serkan C. teil. Der 36-jährige Zugbegleiter war während seiner Arbeit tödlich attackiert worden. https://t.co/h8SxQNTYBN — IslamiQ (@IslamiQde) February 5, 2026

Ο δράστης και η υπόθεση

Ο 26χρονος ύποπτος, Έλληνας υπήκοος που σύμφωνα με δήλωσή του διαμένει στο Λουξεμβούργο, συνελήφθη σχεδόν άμεσα από τις γερμανικές αρχές και τέθηκε σε προφυλάκιση, με τις εισαγγελικές Αρχές να ερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία/ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Δεν προκύπτουν μέχρι στιγμής ποινικά προηγούμενα στη Γερμανία για τον ύποπτο.

Από γερμανικές αναφορές, το επεισόδιο προέκυψε με τη διαφωνία μεταξύ του 26χρονου και του 36χρονου ελεγκτή για ένα εισιτήριο αξίας περίπου 60 ευρώ, πριν η αντιπαράθεση μετατραπεί σε θανατηφόρο άγριο ξυλοδαρμό.

Η επικεφαλής της Deutsche Bahn, Έβελιν Πάλα, μίλησε για μια «μαύρη μέρα» για όλους τους εργαζομένους, καταδικάζοντας απερίφραστα την ανούσια και δυσανάλογη βία που κόστισε τη ζωή ενός συναδέλφου τους. Οι σιδηροδρομικοί σε όλη τη χώρα απέτισαν φόρο τιμής με ενός λεπτού σιγή στους σταθμούς.

Ο υπουργός Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ και η υπουργός Δικαιοσύνης Στεφανί Χούμπιγκ χαρακτήρισαν το περιστατικό «τρομερό» και τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας για το προσωπικό και η αυστηρότητα των ποινών για τέτοιες επιθέσεις.

Η ευρύτερη συζήτηση για τη βία κατά εργαζομένων

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που η βία κατά εργαζομένων στις δημόσιες συγκοινωνίες της Γερμανίας έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, με χιλιάδες περιστατικά βίαιων επεισοδίων, απειλών και επιθέσεων εναντίον ελεγκτών, οδηγών και άλλων υπαλλήλων, να καταγράφονται ετησίως με σχεδόν οκτώ περιστατικά την ημέρα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το 2025.

Με πληροφορίες από: Tagesspiegel