Η Ρωσία σφυροκόπησε με πυραύλους και drones την ουκρανική πόλη Χάρκοβο ώρες πριν την Πρωτοχρονιά, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, λίγες ώρες μετά την θανατηφόρα αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με την Μόσχα, στην ακριβώς απέναντι πλευρά των συνόρων, την ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, επίθεση που άφησε 24 νεκρούς, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των ρωσικών αρχών.

Στο πρώτο κύμα των ρωσικών επιθέσεων στην ουκρανική επικράτεια, τουλάχιστον έξι πύραυλοι έπληξαν το Χάρκοβο, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Σινιεχούμποφ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 28 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, ξενοδοχεία και ιατρικές εγκαταστάσεις.

Νωρίτερα, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δύο αγόρια ηλικίας 14 και 16 ετών και ένας σύμβουλος ασφαλείας μιας ομάδας Γερμανών δημοσιογράφων ήταν μεταξύ των τραυματιών στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Κοντά στα μεσάνυχτα, εν μέσω ρωσικών βομβαρδισμών σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας μεταξύ άλλων και στο Κίεβο, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες στο κέντρο του Χαρκόβου, προκαλώντας πυρκαγιές, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ιχόρ Τερέχοφ.

«Παραμονή Πρωτοχρονιάς οι Ρώσοι θέλουν να εκφοβίσουν τους κατοίκους της πόλης μας, αλλά εμείς δεν φοβόμαστε – δεν πτοούμαστε, είμαστε ανίκητοι!», είπε ο Τερέχοφ.

Εικόνες από το Χάρκοβο δείχνουν κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, συμπεριλαμβανομένου ενός ξενοδοχείου με πολλά παράθυρα σπασμένα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι κατέρριψε 21 από τα 49 drones που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα περισσότερα είχαν στόχο τις πρώτες γραμμές του μετώπου και σε τμήματα των επαρχιών Χάρκοβο, Χερσώνα, Μικολάιβ και Ζαπορίζια, ανέφερε.

Σε μια άλλη επίθεση, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα χωριό στην επαρχία του Χάρκοβο κοντά στην πρώτη γραμμή, ανέφερε ο Σινιεχούμποφ.

Οι επιθέσεις έγιναν λίγες ώρες μετά από «αδιάκριτα» ουκρανικά πλήγματα στην πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στο Χάρκοβο και ακριβώς βόρεια των συνόρων της Ουκρανίας. Στα πλήγματα αυτά σκοτώθηκαν 24 άνθρωποι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης της ρωσικής αυτής περιφέρειας, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τρία παιδιά. Παράλληλα 109 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Επικαλούμενη πηγή προσκείμενη στην Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η εφημερίδα Kommersant μετέδωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την περιφέρεια του Χαρκόβου και έπληξαν ένα παγοδρόμιο σε κεντρική πλατεία του Μπέλγκοροντ, σπίτια και ένα εμπορικό κέντρο.

Αργότερα σήμερα το πρωί μάλιστα ο Γκλάντκοφ κάλεσε τους κατοίκους της πόλης αυτής να κρυφτούν σε καταφύγια, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενους πυραύλους.

Στον ΟΗΕ η Ρωσία κατηγόρησε ευθέως την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση» στη ρωσική πόλη. Πρόκειται για «τρομοκρατική επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου σε μια πόλη», τόνισε ο Ρώσος πρεσβευτής Βασίλι Νεμπένζια κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη σύγκληση του οποίου ζήτησε η Μόσχα.

