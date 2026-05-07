Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δήλωσε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κάνοντας λόγο για πιθανή συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες, ωστόσο στο στρατιωτικό πεδίο οι αμερικανικές δυνάμεις είναι σε πλήρη ανάπτυξη για κάθε ενδεχόμενο.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Flightradar, ένας μεγάλος αριθμός ιπτάμενων αμερικανικών τάνκερ πετούν πάνω από την περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Το ίδιο συμβαίνει συμβαίνει και στην περιοχή πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις των ιπτάμενων τάνκερ έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα συγκεκριμένα αεροσκάφη πετούν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων, με σκοπό τον ανεφοδιασμό των μαχητικών αεροσκαφών.