Ξεκάθαρη προειδοποίηση για μεγάλο κίνδυνο ενός «πυρηνικού ατυχήματος» εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, απεύθυνε το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Η προειδοποίηση έρχεται μετά από την αναφερόμενη επίθεση στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία του ΟΗΕ καλεί σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», τονίζοντας ότι πρόκειται για ενεργό πυρηνικό σταθμό με μεγάλη ποσότητα πυρηνικού υλικού. Ο γενικός διευθυντής της IAEA, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, προειδοποίησε ότι τυχόν ζημιές στην εγκατάσταση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρό ραδιολογικό ατύχημα με επιπτώσεις όχι μόνο στο Ιράν αλλά και σε ευρύτερη περιοχή.

Ο χώρος όπου βρίσκεται ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στη Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, χτυπήθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου από «βλήμα», χωρίς να προκληθεί ζημιά στην εγκατάσταση ούτε τραυματισμός κάποιου μέλους του προσωπικού.

The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… pic.twitter.com/fhze0vOqrQ — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026

Στον σοβαρό κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος, αναφέρθηκαν χθες Πέμπτη (26/3) στη συνέντευξη που έδωσαν από τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς και ο Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Βανς και το… «γιλέκο μπορεί να σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους»

Ο Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Μιλάτε για ανθρώπους που μπαίνουν σε ένα γεμάτο σούπερ μάρκετ φορώντας γιλέκο, το οποίο ανατινάζουν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν άνθρωποι, και αυτό είναι μια φοβερή τραγωδία. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτό που βρίσκεται στο γιλέκο μπορεί να σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους», τόνισε , προειδοποιώντας για τους κινδύνους της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

US Vice President JD Vance alluding to the possibility of Iran obtaining a nuclear weapon and using it against the US: “You talk about people who walk into a crowded supermarket and have a vest on, and they blow up the vest, and a couple of people get killed, and that’s a… pic.twitter.com/xlHeyop1WL — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 26, 2026

Γουίτκοφ: «Οι Ιρανοί είχαν υλικό για την κατασκευή 11 ατομικών βομβών»

Από την πλευρά του ο Στιβ Γουίτκοφ ανέφερε επίσης, κατά την τοποθέτησή του στον Λευκό Οίκο, ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επέμεναν πως είχαν το δικαίωμα να εμπλουτίζουν ουράνιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν του πολέμου. Η στάση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησε τους Αμερικανούς στο συμπέρασμα ότι η Τεχεράνη δεν ήταν διατεθειμένη να εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες.

«Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας με τους Ιρανούς, ακούσαμε από αυτούς τα εξής: ”Οι Ιρανοί έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να εμπλουτίζουν”. Στη συνέχεια, μάθαμε ότι διέθεταν αρκετό εμπλουτισμένο υλικό 60%, 460 κιλά, για την κατασκευή 11 ατομικών βομβών», δήλωσε ο Γουίτκοφ, αναφερόμενος στις προηγούμενες διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Αυτά είναι αδιαμφισβήτητα σημάδια, μεταξύ πολλών άλλων», πρόσθεσε, «ότι το καθεστώς τους δεν είχε δώσει στην ομάδα διαπραγμάτευσης την εξουσία να συνάψει τη συμφωνία που απαιτούσατε».