Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτήρισε -και μάλιστα δημόσια- «απαίσια» την Μέγκαν Μαρκλ, ωστόσο η ίδια, μόλις μία ημέρα μετά, έδωσε τη δική της «απάντηση» στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τραμπ έκανε μία δήλωση από αυτές που ενθουσιάζουν τους οπαδούς του. Ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι «θα αφήσει ήσυχο τον Χάρι» και δεν θα τον απελάσει (επειδή δεν έχει αμερικανική υπηκοότητα) από τις ΗΠΑ γιατί, κατά τη γνώμη του, ο πρίγκιπας «έχει αρκετά προβλήματα με τη γυναίκα του, που είναι απαίσια».

Την επομένη αυτής της δήλωσης, η Μέγκαν έκανε μια ομιλία γεμάτη συναίσθημα στην εναρκτήρια δεξίωση των Invictus Games 2025 στο Βανκούβερ, αποθεώνοντας τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, για την αφοσίωσή του στους βετεράνους και τους ενόπλους.

Στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, μετά από 6 μήνες, η Δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε προσωπικές στιγμές από τη ζωή τους και εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή τους στον Καναδά.

«Δεν σκόπευα να μιλήσω απόψε», σημείωσε η Μαρκλ. «Φτάσαμε μόλις πριν από λίγες ώρες και άγγιξα καναδικό έδαφος και είπα: “Ω, αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου”».

«Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι και αναγνωρίζουμε, επίσης, ότι οι περισσότεροι από εσάς είστε πιθανώς πολύ εξαντλημένοι από το πόσα ταξίδια έχετε κάνει, πόση αδρεναλίνη έχετε ανεβάσει, πόσο ενθουσιασμένοι είστε για αυτό που θα είναι μια από τις πιο εξαιρετικές, αξέχαστες εβδομάδες για εσάς και τις οικογένειές σας», συνέχισε.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ και θα ήταν παράλειψη αν δεν εκμεταλλευόμουν την ευκαιρία να σας παρουσιάσω κάποιον που σημαίνει πολλά για μένα και ξέρω ότι σημαίνει πολλά για όλους σας», πρόσθεσε μιλώντας για τον πρίγκιπα Χάρι.

Εκτός από τα πολύ θερμά λόγια για τον σύζυγό της, η Μέγκαν ήταν και ιδιαίτερα διαχυτική μαζί του.

Κάτι που έκανε πολλούς να δουν τη διαχυτικότητά της και τη δημόσια εκδήλωση της αγάπης της προς τον Χάρι, με τα φιλιά που του έδωσε, ως τη δική της απάντηση στον Τραμπ.

