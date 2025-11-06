Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Έπειτα από σχεδόν οκτώ χρόνια απουσίας, η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται έτοιμη να κάνει ένα δυναμικό comeback στο Χόλιγουντ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun. Η Δούκισσα του Σάσεξ, που είχε αφήσει πίσω της την καριέρα στην υποκριτική για να αφοσιωθεί στη ζωή της στο πλευρό του Πρίγκιπα Χάρι, ετοιμάζεται να επιστρέψει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: μπροστά από τις κάμερες.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Μέγκαν θα συμμετάσχει στη νέα ταινία με τίτλο «Close Personal Friends», μια παραγωγή των Amazon MGM Studios, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Τζακ Κουέιντ, η Λίλι Κόλινς και η Μπρι Λάρσον. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στην Πασαντίνα του Λος Άντζελες, ενώ η ιστορία παρακολουθεί τη ζωή δύο ζευγαριών. Το ένα διάσημο, το άλλο ένα απλό ζευγάρι, προσπαθώντας να «σκιαγραφήσει» τους χαρακτήρες και να αποτυπώσει τυχόν ομοιότητες αλλά και διαφορές στην καθημερινότητά τους και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής.

Meghan Markle is returning to acting with a cameo role in the movie “Close Personal Friends.” Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson and Harry Golding are starring in the comedy that is currently shooting around Los Angeles.https://t.co/N9oWN0L62H pic.twitter.com/PNi6GMt9sd — Variety (@Variety) November 6, 2025



Η ιδιαιτερότητα του ρόλου της Μέγκαν είναι πως θα υποδυθεί τον ίδιο της τον εαυτό. Πηγή από την παραγωγή, ανέφερε στην εφημερίδα The Sun πως «πρόκειται για μια σπουδαία στιγμή στην καριέρα της Μέγκαν και σηματοδοτεί την επιστροφή της σε αυτό που αγαπά περισσότερο».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Μαρκλ είχε δεχθεί πολλές επαγγελματικές προτάσεις, όμως θεώρησε πως αυτή η ταινία ήταν η πιο κατάλληλη επιλογή για το νέο της ξεκίνημα.

#MeghanMarkle makes #Hollywood comeback with Brie Larson, Lily Colins’ comedy film Meghan Markle has been clicked on the set of a new Amazon MGM Studios movie, marking her first acting appearance since stepping away from royal life in the UK. She will play herself in the film,… pic.twitter.com/sbLrWiaUC7 — IndiaToday (@IndiaToday) November 6, 2025



Όλοι οι συντελεστές της παραγωγής φέρονται ενθουσιασμένοι με τη συμμετοχή της, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν δεσμευτεί να κρατήσουν τη συμμετοχή της όσο πιο διακριτική γίνεται.

Από την πλευρά του, ο Πρίγκιπας Χάρι υποστηρίζει πλήρως την απόφασή της, με πηγή να αναφέρει πως «ο Χάρι θέλει απλώς η Μέγκαν να κάνει ό,τι την κάνει χαρούμενη». Εκπρόσωποι της Δούκισσας δεν απάντησαν μέχρι στιγμής στα αιτήματα των ΜΜΕ για κάποιο σχόλιο.

Η Μέγκαν Μαρκλ είχε εγκαταλείψει την υποκριτική το 2017, μετά τον αρραβώνα της με τον Πρίγκιπα Χάρι, προκειμένου να επικεντρωθεί στα νέα της καθήκοντα ως μέλος της βασιλικής οικογένειας. Τότε είχε δηλώσει ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσει «ένα νέο κεφάλαιο» στη ζωή της, εκφράζοντας υπερηφάνεια για τα χρόνια της στη σειρά «Suits», όπου έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό.

Meghan Markle will return to acting with a cameo role in ‘Close Personal Friends’, starring Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson and Henry Golding. pic.twitter.com/4KZIu9jC8Z

— A Shot (@ashotmagazine) November 6, 2025

Το τηλεοπτικό δίκτυο USA Network, που προέβαλλε τη σειρά, είχε αποχαιρετήσει τη Μέγκαν με μια θερμή ανακοίνωση, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του για τον αρραβώνα της και ευχαριστώντας την για τη συνεισφορά και την αφοσίωσή της κατά τη διάρκεια των επτά ετών συνεργασίας τους. Η τελευταία της εμφάνιση στο «Suits» ήταν στο φινάλε της έβδομης σεζόν, τον Απρίλιο του 2018, μόλις έναν μήνα πριν από τον πολυσυζητημένο βασιλικό γάμο της.

Το 2020, το ζευγάρι αποσύρθηκε από τα καθήκοντά του ως ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και μετακόμισε στη Νότια Καλιφόρνια. Από τότε, η Μέγκαν και ο Χάρι ζουν με τον 6χρονο γιο τους, Πρίγκιπα Άρτσι, και την 4χρονη κόρη τους, Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, στο πολυτελές τους σπίτι στο Μοντεσίτο.

