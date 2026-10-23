Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρής έρευνας, μετά από καταγγελία του γιου του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ότι εντόπισε στην κατοικία του στις Φιλιππίνες υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής The Sun, το οποίο αναπαρήγαγε και το People, ο 82χρονος φέρεται να είχε αφήσει προσωπικά αντικείμενα και ηλεκτρονικό υλικό στο σπίτι του στην πόλη Σεμπού, όπου ο γιος του υποστηρίζει ότι βρήκε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες και βίντεο παράνομου περιεχομένου.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί δικαστικά και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η άσκηση κατηγοριών σε βάρος του Τόμας Μαρκλ.

Η καταγγελία του γιου του

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ φέρεται να ανακάλυψε το υλικό μέσα σε τέσσερα μεγάλα κουτιά που περιείχαν προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του, ανάμεσά τους κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Όπως δήλωσε στη The Sun, η ανακάλυψη τον οδήγησε στην απόφαση να απευθυνθεί στις Αρχές.

«Όταν ανακάλυψα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου. Τον στήριζα, τον φρόντιζα και τον βοηθούσα επί χρόνια, αλλά αυτό σταματά τώρα. Δεν πρόκειται να του ξαναμιλήσω ποτέ, εκτός αν κληθώ να καταθέσω εναντίον του», ανέφερε.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο γιος του κατέθεσε ένορκη δήλωση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Φιλιππίνων, ενώ οι τοπικές Αρχές φέρονται να έχουν κινήσει διαδικασίες για την παραλαβή και την εγκληματολογική εξέταση του υλικού.

Ενημερώθηκαν και αμερικανικές Αρχές

Ο Τόμας Τζούνιορ υποστηρίζει ότι στις 10 Ιουλίου ενημέρωσε για την υπόθεση τη γραμμή επικοινωνίας του FBI, το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά, καθώς και την αστυνομία της Πενσιλβάνια.

Το People αναφέρει ότι το FBI έχει λάβει την σχετική αναφορά, ενώ η αστυνομία στις Φιλιππίνες δεν είχε απαντήσει άμεσα στο αίτημα του περιοδικού για επίσημη επιβεβαίωση των λεπτομερειών της υπόθεσης.

Πώς έγινε η ανακάλυψη

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του γιου του, το πρώτο εύρημα προέκυψε όταν έψαχνε ανάμεσα στα πράγματα του πατέρα του για ένα παλιό κινητό τηλέφωνο.

Όπως υποστηρίζει, όσα είδε τον σόκαραν και στη συνέχεια αποφάσισε να ελέγξει και τα υπόλοιπα κουτιά με τη βοήθεια τεχνικού.

«Αυτό που είδα με έκανε να ανακατευτώ. Όλο αυτό το υλικό βρέθηκε ξαφνικά μπροστά μου και δεν ήξερα τι να κάνω. Ένιωσα προδομένος, θυμωμένος και αηδιασμένος και συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να τον καταγγείλω», δήλωσε.

Ο Τόμας Μαρκλ βρίσκεται πλέον στις ΗΠΑ

Ο Τόμας Μαρκλ είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει την κατοικία του στις Φιλιππίνες και να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τη The Sun, είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και αργότερα θρόμβωση που οδήγησε σε ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του.

Σήμερα φέρεται να διαμένει σε μονάδα νοσηλείας και αποκατάστασης στη Φλόριντα, όπου τον στηρίζει η μεγαλύτερη κόρη του, Σαμάνθα.

Χωρίς σχόλιο από τη Μέγκαν Μαρκλ

Η Μέγκαν Μαρκλ παραμένει αποξενωμένη από τον πατέρα της από το 2018.

Πηγή που μίλησε στη The Sun ανέφερε ότι η νέα εξέλιξη ίσως εξηγεί καλύτερα, κατά την άποψή της, τη μακροχρόνια απομάκρυνση της Δούκισσας του Σάσεξ από τον πατέρα της.

Εκπρόσωπος της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι δεν θέλησε να σχολιάσει την υπόθεση όταν επικοινώνησε μαζί του το People.

Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αναμένεται να επικεντρωθεί στην προέλευση, την κατοχή και την αυθεντικότητα του υλικού που καταγγέλλεται ότι βρέθηκε στην κατοικία στις Φιλιππίνες.