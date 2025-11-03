Επιμέλεια: Γ.Κ.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι η επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς θα είναι μειωμένη τον Νοέμβριο, εξαιτίας της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους, που διαρκεί ήδη έναν μήνα.

Σύμφωνα με έγγραφα του υπουργείου Γεωργίας, η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει 4,65 δισεκατομμύρια δολάρια από ταμεία εκτάκτων αναγκών για τη χρηματοδότηση του προγράμματος SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program, πρώην «κουπόνια τροφίμων»), καλύπτοντας περίπου το 50% των αναγκών των δικαιούχων νοικοκυριών.

Δύο ομοσπονδιακοί δικαστές είχαν διατάξει την περασμένη εβδομάδα την κυβέρνηση να αξιοποιήσει τους έκτακτους πόρους, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του προγράμματος. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, λόγω αδιεξόδου μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών για τον προϋπολογισμό, έχει προκαλέσει έλλειψη πόρων για το SNAP.

Ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε την Παρασκευή ότι είναι έτοιμος να αποδεσμεύσει τα αναγκαία κεφάλαια, αν το κρίνουν τα δικαστήρια, δηλώνοντας ότι «δεν θέλει να πεινούν οι Αμερικανοί».

Από την πλευρά του, ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατηγόρησε τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους ότι «εργαλειοποιούν την πείνα» των 42 εκατομμυρίων δικαιούχων του προγράμματος.

Το SNAP κοστίζει 8,5-9 δισεκατομμύρια δολάρια μηνιαίως και αφορά Αμερικανούς με εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 1.632 δολάρια το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή 2.215 δολάρια για ένα ζευγάρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ